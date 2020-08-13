溫哥華、英屬哥倫比亞和中國深圳, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 心臟健康軟件公司 PAI Health 今天宣佈已獲選為將從 2020 年 7 月至 12 月舉行的 Cohort 5 中國擴展計劃所接受的十大技術創新中心之一。在嚴格的甄選過程中，平安技術創新中心進行了行業研究，並審查了來自世界各地 1,442 家公司，與參加者進行多次網上面試。接受率低於 0.7%。



平安技術的行政總裁陳立明 (Ericson Chan) 指出：「中國擴展計劃已擴大了整個平安集團的內部影響力，將新技術帶給平安集團子公司內部的大量產品和技術團隊。」 平安技術創新中心收集平安集團子公司的技術需求，在全球各地尋找和選擇符合這些要求的高科技公司，並邀請他們作為聯營公司打入中國市場。它還藉著平安強大的技術平台協助將這些聯營公司的技術進行本地化，並在整整 5 個月的加速期管理與平安集團子公司的技術和商業合作。

平安技術創新中心的客戶經理說：「我們選擇 PAI Health 作為他們的創新技術，因為我們相信該公司可以對世界衛生產生深遠影響，透過增加體能活動來幫助更多人進行預防性護理。他們以科學作為支持的解決方案將有潛力在許多業務合作夥伴關係和應用中整合。」

PAI Health 以其生物識別感應和運算開發的創新而聞名，其數據分析植根於通過驗證的心肺健康科學，而這是健康和長壽的主要預測指標之一。該公司的數碼服務與裝置和平台無關，使保險公司、公司和醫療服務供應商能夠進行互動、評估、監控，並為改善健康狀況提供指導。

PAI Health 總經理 Sally Powell 表示：「我們很榮幸獲選加入技術創新中心的中國擴展計劃。我們期待與這些優質技術公司合作，以擴大服務範圍並在整個中國市場中為體能活動部署新的健康標準。」

關於 PAI Health

PAI Health 讓組織可以評估、監控和指導如何改善健康以降低風險和成本，同時為個人提供建議體能活動水平的勵志指引，從而改善健康。公司正在透過與保險公司、員工健康計劃、技術平台、醫護服務供應商和其他行業合作夥伴攜手合作，透過以科學支持的個人活動情報 (PAI) 作為體能活動的全球健康標準。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.paihealth.com 。

PAI Health Media 聯絡人

Tricia Burton

pr@paihealth.com

關於平安科技創新中心

平安科技創新中心由平安科技於 2017 年創立，是一個開放創新的平台，並獲得深圳富田區總會和平安全球領航基金的大力支持。

這個為期五個月的加速計劃旨在為技術創始人提供教育、工具和資源，以驗證、加強、擴展業務，並將業務在平安品牌的強大實力背後進行本地化。計劃總部位於深圳福田。