OTTAWA, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu son programme de placement d'actions au cours du marché communiqué précédemment (le « programme ACM »). Dans le cadre du programme ACM, la Société a vendu un total de 33 921 979 actions ordinaires entre le 18 juin 2020 et le 31 juillet 2020 par l’entremise de la Bourse de Toronto, la Bourse de New York et d’autres marchés sur lequel les actions ordinaires sont inscrites, cotées ou négociées. Les actions ordinaires ont été vendues aux prix du marché en vigueur, pour un produit brut respectivement de 17 248 047 $ CA et 12 751 168 $ US, soit un produit brut total de 34 497 272 $ CA après prise en compte des taux de change applicables entre le dollar américain et le dollar canadien.



Le placement des actions ordinaires par le biais du programme ACM a été effectué conformément aux modalités d'une convention de placement d'actions datée du 16 juin 2020 entre la Société, ATB Capital Markets Inc. en tant qu'agent canadien, et Oppenheimer & Co. Inc. en tant qu'agent américain.

La Société prévoit d'utiliser le produit net du programme ACM pour les besoins généraux de l'entreprise, lesquels peuvent inclure (i) le fonds de roulement ; (ii) les dépenses d'investissement ; et (iii) les remboursements de dettes.

L'offre dans le cadre du programme ACM a été effectuée conformément à un supplément de prospectus daté du 16 juin 2020 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié canadien modifié et mis à jour de la Société daté du 14 décembre 2018 (le « prospectus préalable de base »), et conformément à un supplément de prospectus daté du 16 juin 2020 (le « supplément de prospectus américain ») au prospectus de base américain de la Société (le « Prospectus de base américain ») inclus dans sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-10 (la « Déclaration d'enregistrement ») (dossier n° 333-228924) déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 20 décembre 2018. Le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base sont disponibles sur le site web SEDAR tenu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com , et le supplément de prospectus américain, le prospectus de base américain et la déclaration d'enregistrement sont disponibles sur EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov .

Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Le présent communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires. Il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos d’HEXO Corp



HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant l'utilisation prévue par la Société du produit net du programme ACM. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris que l'utilisation par la Société des produits du programme ACM puisse différer de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs.

Pour de plus amples informations concernant certaines de ces attentes, hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, ainsi que les facteurs de risque liés à la Société et aux actions ordinaires, il convient de se reporter au Supplément de prospectus et au Prospectus de base ou au Supplément de prospectus américain et au Prospectus de base américain, selon le cas, à la notice annuelle de la Société datée du 28 octobre 2019 et dans les autres documents d'information continue de la Société, lesquels sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.