MONTRÉAL, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce qu’elle a décidé de mettre fin à son opération d’essaimage. La négociation des actions de la Société a été suspendue le 25 janvier 2019 conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour permettre la réalisation du projet d'essaimage. Compte tenu de la cessation du projet d'essaimage, la Société déposera une demande auprès du TSXV pour que la négociation de ses actions ordinaires reprenne sur le TSXV. La Société confirmera dans un communiqué de presse la date à laquelle la négociation de ses actions ordinaires reprendra sur le TSXV.



« Le Conseil d’administration a décidé que le temps est venu pour TomaGold de reprendre la négociation de ses titres en mettant fin à l’opération d’essaimage, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Au cours de cette période d’inactivité, les actifs aurifères de TomaGold ont pris une certaine valeur, particulièrement avec la hausse du prix de l’or et le regain de vie dans le camp minier de Chibougamau. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans une bien meilleure position avec une participation dans le gisement à haute teneur Monster Lake et dans d’autres projets miniers de qualité situés dans des secteurs clés, ainsi que des participations dans des sociétés minières prometteuses. Notre objectif consistera à poursuivre cette valorisation de nos actifs. »

Sommaire des transactions récentes sur nos propriétés :

Propriété Lac Doda

La Société a procédé à la clôture de l’entente d’option pour la vente d’une participation maximale de 80 % dans la propriété Lac Doda à Goliath Resources Limited (TSXV: GOT) (« Goliath ») (voir le communiqué du 9 juillet 2020 ). Comme prévu à l’entente, Goliath a émis à TomaGold 625 000 actions ordinaires et 625 000 bons de souscription (les « bons »), chaque bon permettant au détenteur d’acquérir une action ordinaire de Goliath à un prix de 0,24 $ sur une période de 36 mois.

Propriété Monster Lake

Le 12 août 2020, la Société a acquis la participation de 2,5 % de Ressources Quinto inc. (TSXV: QIT) dans la propriété Monster Lake, en contrepartie d’un paiement au comptant de 250 000 $ et de la rétrocession de 750 000 actions de Quinto détenues par TomaGold. La clôture de la transaction aura lieu au plus tard le 9 septembre 2020. Suite à cette transaction, TomaGold détiendra une participation de 25 % dans la propriété Monster Lake, IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») détenant 75 %.

IAMGOLD recoupe de la minéralisation latéralement à Monster Lake:

IAMGOLD a annoncé aujourd’hui les résultats d’analyse de son programme de forage d’hiver 2020 réalisé à son projet en coentreprise Monster Lake (IAMGOLD : 75 %, TomaGold : 25 %). IAMGOLD présente les résultats d’analyse finaux de 6 forages, totalisant 2 991 mètres réalisés dans le cadre du programme d’exploration de 2020.

Les résultats d’analyse sont fournis au tableau 1 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants (une carte en plan et une coupe longitudinale des trous de forage sont jointes à ce communiqué de presse) :

Système de la zone de cisaillement Annie :



Trou de forage ML-20-253 : 3,8 mètres d’une teneur de 16,9 g Au/t Incluant : 1,03 mètre d’une teneur de 7,36 g Au/t Incluant : 0,80 mètre d’une teneur de 66,50 g Au/t





Trou de forage ML-20-255 : 4,0 mètres d’une teneur de 1,89 g Au/t

Zone de cisaillement Big Mama :

Trou de forage ML-20-251 : 2,82 mètres d’une teneur de 5,63 g Au/t

Zone de cisaillement principale :

Trou de forage ML-20-252 : 12,3 mètres d’une teneur de 2,09 g Au/t

Le projet de coentreprise Monster Lake (sur une base à 100 %) comporte 1 109 700 tonnes de ressources présumées d’une teneur moyenne de 12,14 grammes d’or par tonne représentant 433 300 onces d’or contenu d’après un scénario d’exploitation minière souterraine (voir les communiqués de presse en date du 28 mars 2018 et du 18 février 2020 ), préparé conformément à la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 »), Information concernant les projets miniers.

Le programme de forage de 2020 visait à tester latéralement les secteurs prioritaires du principal corridor structural de Monster Lake qui abrite la zone 325-Mégane pour y découvrir des zones supplémentaires de minéralisation pouvant possiblement augmenter les ressources minérales totales sur la propriété. Le forage cherchait à tester la zone de cisaillement Annie se prolongeant latéralement au nord-est de la zone 325-Mégane afin de tenter d’étendre la minéralisation recoupée en 2019. Le programme a été réalisé en deux phases en raison de la suspension des activités en mars 2020 conformément aux directives du gouvernement du Québec pour lutter contre la COVID-19. Par la suite, le programme a repris et s’est achevé en juin 2020.

Prochaines étapes de IAMGOLD

Ces résultats de forage seront intégrés aux modèles structuraux et aux modèles du gisement, et seront utilisés pour orienter les prochains programmes de forage. Les activités sur le terrain en cours cet été comprennent des levés géologiques et géochimiques. Les études structurales se poursuivent pour appuyer les cibles d’exploration.

À propos du projet Monster Lake

Le projet Monster Lake, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau au Québec, est constitué de roches volcaniques archéennes de la formation Obatogamau qui sont traversées d’un important corridor de déformation et de structures minéralisées contenant de l’or. L’exploration à ce jour a permis de retracer ce système structural de zones de cisaillement sur une distance d’au moins 4 kilomètres latéralement, le long duquel plusieurs indices aurifères ont été découverts et une ressource minérale a été délimitée à la zone 325-Mégane.

Le projet Monster Lake est détenu en vertu d’une convention de coentreprise avec IAMGOLD, qui détient une participation indivise de 75 % dans le projet après avoir rempli ses engagements dans le cadre de la deuxième option de participation supplémentaire à la fin de 2019. Advenant une décision de la coentreprise de mettre en valeur le projet ou de déclarer la production commerciale, TomaGold aurait droit à un paiement supplémentaire de 1 million $ CA.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la NI 43-101, Information concernant les projets miniers.

Les travaux effectués par IAMGOLD sont sous la supervision de Marie-France Bugnon, géo., directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la NI 43-101 en ce qui a trait à l’information technique rapportée ici. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé l’ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l’information ou les opinions exprimées dans les présentes.

La conception du programme de forage et l’interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d’IAMGOLD, qui comprend des personnes qualifiées ayant recours à des protocoles stricts conformes à la NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. L’échantillonnage et les résultats d’analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues d’IAMGOLD et coupés en deux à l’aide d’une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d’échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés au laboratoire ALS Minerals (« ALS ») à Val-d’Or, au Québec. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. ALS traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d’Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d’une charge de 50 grammes et la finition d’absorption atomique. Lorsqu’un échantillon obtient une valeur d’analyse de plus de 5,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l’or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d’échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Claude P. Larouche, ing., une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

La reprise de la négociation des titres de la Société et la transaction avec Ressources Quinto inc. sont sujettes à l’approbation des autorités réglementaires.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Newmont Corporation et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

Notes :

Les intersections de trous de forage sont calculées en utilisant une teneur de coupure de 0,50 g Au/t. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 60 à 84 % de l'intervalle de carotte. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Notes :



Les intersections de trous de forage sont calculées en utilisant une teneur de coupure de 0,50 g Au/t. Les épaisseurs vraies des intersections sont d’environ 60 à 84 % de l’intervalle de carotte. Les résultats d’analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

