TORONTO, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d’administration de Conservation de la nature Canada (CNC) est fier d’annoncer qu’il a choisi à l’unanimité Mme Catherine Grenier pour occuper les fonctions de présidente et de chef de la direction. Cette annonce est l’aboutissement d’une démarche nationale entamée pour dénicher la perle rare qui saurait guider CNC vers le brillant avenir qui se dessine devant lui.



Administratrice chevronnée lauréate de plusieurs distinctions, Mme Grenier a occupé des postes de direction au sein de certaines des plus grandes organisations canadiennes de conservation de la nature. Dans son rôle actuel de vice-présidente, Exploitation, parcs nationaux à la Sépaq, elle a la responsabilité de 24 parcs nationaux et 3 centres touristiques. Ces quatre dernières années, elle a su mobiliser l’équipe de la Sépaq et faire bondir de plus de 40 % l’achalandage du réseau de parcs du Québec.

Avant de se joindre à la Sépaq, Mme Grenier a occupé des postes de direction à Parcs Canada et piloté plusieurs projets, dont la création du parc urbain national de la Rouge à Toronto, le premier du genre au pays.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Catherine parmi nous, déclare Mme Elana Rosenfeld, présidente du Conseil d’administration de Conservation de la nature Canada. C’est une administratrice aguerrie qui connaît extrêmement bien les milieux de la conservation, de l’engagement communautaire et des OSBL, et son arrivée permettra à CNC de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique en phase avec sa vision de l’avenir de la conservation au Canada. Avec cette bâtisseuse et championne de l’innovation à la barre, nos donateurs et nos partenaires peuvent être certains que l’avenir de CNC est entre de bonnes mains. »

Mme Grenier est titulaire d’un baccalauréat en administration publique de l’Université Carleton et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa. Elle a reçu le prix du mérite individuel d’excellence du Conseil canadien des parcs en 2016, en reconnaissance de son extraordinaire leadership. Son travail dans le domaine des aires protégées lui a valu plusieurs prix, dont la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012.

Mme Grenier est enthousiaste à l’idée de se joindre à Conservation de la nature Canada. « Je suis honorée d’avoir été choisie pour diriger une équipe qui façonne l’avenir de la conservation au Canada. C’est une occasion unique d’accroître la portée de la conservation dans notre pays, de rejoindre davantage de Canadiens et de Canadiennes et de soutenir durablement la protection de la nature. J’ai hâte de commencer. »

Mme Grenier entrera officiellement en fonction le 28 septembre 2020. Elle succède à John Lounds, sous la direction de qui l’organisation a connu 24 ans de croissance et de succès exceptionnels. Conformément au plan de transition annoncé, M. Lounds agira à titre de conseiller principal de CNC jusqu’à sa retraite, au printemps 2021.

