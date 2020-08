WASHINGTON, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sabin Vaccine Institute (Sabin) a annoncé aujourd'hui avoir décerné sa Médaille d'or Albert B. Sabin annuelle à Gordon Dougan, FRS, professeur au département de médecine et au Cambridge Institute for Therapeutic Immunology and Infectious Disease à l'université de Cambridge. Sabin a également présenté le prix inaugural Rising Star à Katherine E. Gallagher, MSc, PhD, professeure adjointe d'épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.



La Médaille d'or, qui en est à sa 27e édition, est le plus prestigieux honneur scientifique de Sabin, décerné chaque année à un membre distingué de la communauté mondiale de la santé qui a apporté des contributions extraordinaires à la vaccinologie ou à un domaine complémentaire. Les anciens lauréats incluent des chefs de file dans les domaines de la vaccinologie et de la sensibilisation aux vaccins tels que les Drs D.A. Henderson, Maurice Hilleman, Anne Gershon, Myron Levine et Paul Offit.

« Nous sommes heureux de remettre la Médaille d'or à Gordon », a déclaré Amy Finan, présidente-directrice générale de Sabin. « Son travail démontre un engagement durable à innover dans le développement et la distribution de vaccins, en transformant les recherches scientifiques en outils pratiques et en encourageant la prochaine génération de leaders en vaccinologie. Son double engagement en matière de science et de plaidoyer illustre l'héritage du Dr Albert B. Sabin dans la mise à profit de l'innovation pour le bien et la conviction que tout le monde, partout dans le monde, devrait avoir accès à des vaccins vitaux. »

Les recherches du professeur Dougan dans la mise au point et l'administration de vaccins se sont concentrées sur deux domaines clés : l'accès équitable aux vaccins et aux informations, et l'application de la génomique pour permettre le développement de vaccins. Après avoir obtenu son doctorat de l'université du Sussex, il a passé 10 ans à la Wellcome Foundation (maintenant Wellcome), où son équipe a utilisé l'ingénierie recombinante afin de définir l'antigène protecteur, la pertactine, qui est désormais une composante des vaccins contre la coqueluche. Il a ensuite intégré l'Imperial College London, où il a fondé le Centre for Molecular Microbiology and Infection.

Ensuite, le professeur Dougan a élaboré un programme de classe mondiale pour l'enseignement et la recherche au Wellcome Sanger Institute à Cambridge. Pendant le temps qu'il a passé là-bas, il a construit un service qui a dirigé des recherches sur la génomique des agents pathogènes et le suivi des maladies, il a mis en évidence la résistance aux antimicrobiens en tant que préoccupation majeure en matière de santé publique et il a été un pionnier de la construction de souches atténuées de la salmonelle pour aider au développement de vaccins typhoïdes. Les données et la technologie en accès libre générées sous sa direction à l'institut ont eu un impact direct sur la mise au point de vaccins contre de nombreuses maladies, y compris la coqueluche, la fièvre typhoïde et le choléra, et son travail de formation d'alliances aux multiples facettes avec l'Organisation mondiale de la Santé et Gavi, l'Alliance du Vaccin, a conduit à la distribution réussie de plusieurs vaccins abordables dans le monde entier.

« Je suis honoré de recevoir ce prix portant le nom du Dr Sabin, dont l'invention révolutionnaire et la distribution mondiale réussie du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent ont contribué à certaines de mes réussites professionnelles dont je suis le plus fier », a déclaré le professeur Dougan. « L'accès libre aux données et à la technologie a permis aux scientifiques et aux chercheurs, y compris dans les pays à revenu faible et intermédiaire, d'accélérer les progrès sur les vaccins qui peuvent être peu prioritaires sur le plan commercial, mais aussi de changer considérablement la qualité de vie et la santé des populations vulnérables dans le monde entier. Je suis fier d'avoir soutenu ce travail. »

Cette année, Sabin présente également le tout premier prix Rising star, qui récompense un professionnel en début de carrière qui a fait preuve de leadership et d'engagement dans le domaine de la vaccination. Le tout premier prix Sabin Rising Star est décerné au Dr Kate Gallagher pour son travail visant à élargir l'accès à la vaccination par le biais d'une recherche et d'une sensibilisation éclairées. Elle a mené des recherches qui ont étayé les recommandations mondiales pour les programmes de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), elle a soutenu des essais cliniques pour les vaccins contre Ebola en plein cœur de l'épidémie en 2014 et elle mène actuellement un essai basé sur le programme de recherche du KEMRI-Wellcome Trust à Kilifi, au Kenya, pour tester le dosage fractionné d'un vaccin conjugué contre le pneumocoque. Dans le cadre de cette recherche, elle étudie comment des doses plus faibles du vaccin contre la pneumonie pourraient conduire à un accès plus rentable et équitable à cette vaccination essentielle.

« Pour le premier prix Sabin Rising Star, notre objectif était de récompenser un chercheur en début de carrière dont le travail affiche la promesse d'un impact positif sur la vaccination pour la prochaine génération », a déclaré Amy Finan. « Les recherches de Kate inventant une stratégie de dosage fractionnée soulignent l'importance d'encourager l'innovation continue, non seulement pour poursuivre le progrès scientifique, mais aussi pour supprimer les obstacles empêchant l'accès aux vaccins vitaux, y compris des facteurs tels que le coût et l'approvisionnement. »

« Je considère la vaccination comme un élément essentiel de l'avancée vers l'équité en matière de santé », a déclaré le Dr Gallagher. « Les vaccins sont l'une des interventions les plus faciles et les plus rentables qui peuvent remédier à certains des déséquilibres qui se produisent simplement en fonction des circonstances de la naissance. Je suis honorée de recevoir ce prix important, qui saisit l'esprit de ce que signifie travailler dans la vaccination, et je suis très reconnaissante envers mes nombreux mentors et superviseurs qui continuent de me guider dans ce travail. »

Visionnez la vidéo présentant la Médaille d'or Albert B. Sabin 2020 et le prix Sabin Rising Star, y compris les commentaires du Prof. Dougan et du Dr Gallagher, ainsi que leurs introducteurs, le Dr Myron M. Levine, de la faculté de médecine de l'université du Maryland, et le Dr Anthony Scott, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

La Médaille d'or Albert B. Sabin 2020 a été rendue possible en partie par une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates et du parrainage de GSK ; Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc. ; Pfizer ; et Takeda. Les parrains ne jouent aucun rôle dans la conception, le développement ou les résultats du programme de Sabin, y compris les conclusions et les analyses.

À propos de Gordon Dougan

Le professeur Gordon Dougan se concentre sur l'analyse génétique des interactions hôte/pathogène pendant l'infection. Il a travaillé de manière intensive dans les milieux universitaires et industriels, apportant des contributions importantes dans le domaine de la vaccinologie et travaillant à l'amélioration de la distribution de vaccins dans les régions mal équipées. Son groupe exploite des approches génomiques pour étudier les interactions hôte-pathogène et l'analyse des populations microbiennes, et il gère des équipes travaillant sur les vaccins, les anticorps humanisés et les systèmes de mise à l'échelle. Le Prof. Dougan possède une vaste expérience de l'enseignement aux niveaux du premier et du troisième cycle. Il a siégé à plusieurs comités de rédaction et revoit régulièrement les manuscrits des revues à fort impact. Il est consultant pour l'industrie et a fondé des sociétés biotechnologiques, dont la société spécialisée dans les anticorps à chaîne unique VHSquared. Gordon est membre de la Royal Society, de la Biology Society, de l'Academy of Medical Sciences et de l'European Molecular Biology Organization. Il a créé le Centre for Molecular Microbiology and Infection (y compris la collecte de fonds pour un bâtiment) à l'Imperial College London et a été le représentant du Conseil d'administration pour la recherche sur les pathogènes pendant dix ans (2004-2014) au Sanger Institute. Consultez son blog pour lire ses récents travaux.

À propos de Katherine E. Gallagher



Le Dr Kate Gallagher a rejoint le programme de recherche du KEMRI-Wellcome Trust par le biais d'une affectation de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) en 2018. Kate a terminé son doctorat au LSHTM en 2016 après avoir travaillé à la Mwanza Intervention Trials Unit, en Tanzanie, sur des études portant sur l'épidémiologie du papillomavirus humain et la distribution de vaccins. En tant que post-doctorante, elle a été coordonnatrice basée à Londres pour deux essais de phase 2b sur un vaccin primo-immunisation contre la maladie à virus Ebola et deux études hiérarchiques observationnelles au Sierra Leone. Le Dr Gallagher travaille actuellement avec Anthony Scott pour mener un vaste essai randomisé contrôlé afin d'évaluer si les doses fractionnées des deux vaccins contre la pneumonie disponibles sur le marché peuvent protéger les nourrissons kényans ainsi que les schémas posologiques complets. Les résultats pourraient être utilisés pour permettre aux pays qui ne sont pas en mesure de payer l'intégralité du coût du vaccin contre la pneumonie de continuer à le fournir dans le cadre du programme de vaccination des enfants en l'absence de soutien extérieur.

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est l'un des principaux défenseurs de l'élargissement de l'accès aux vaccins et de leur adoption à l'échelle mondiale, de l'avancement de la recherche et du développement de vaccins et de l'amplification des connaissances et de l'innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a construit un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en œuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d'un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu'organisation sans but lucratif comptant plus de deux décennies d'expérience, Sabin s'est engagée à trouver des solutions qui durent et à étendre tous les bienfaits des vaccins à l'ensemble des individus, peu importe qui ils sont et où ils résident. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.sabin.org et suivez-nous sur Twitter, @SabinVaccine .