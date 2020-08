WISeKey investit 5,5 millions de dollars dans l'acquisition de 5 % des parts d'ARAGO, leader allemand de

l'intelligence artificielle, afin d'intégrer la technologie IA à sa plate-forme IoT

L'intégration de l'IA sera au cœur de la transition de WISeKey vers des technologies telles que les véhicules intelligents, les drones, les robots et l'IA humaine

WISeKey et ARAGO vont créer une coentreprise appelée WISeData.CH, à laquelle ils accorderont leurs technologies respectives sous licence. La coentreprise WISeData.CH intégrera les technologies d'ARAGO et de WISeKey pour développer des solutions qui permettront aux clients d'accélérer considérablement la transformation numérique dans n'importe quel processus industriel en utilisant immédiatement l'IoT et l'IA pour sécuriser et automatiser les processus dans les cas où le personnel n'est plus disponible ou ne peut plus travailler en équipe

La plateforme combinée deviendra un leader européen du marché de l'IoT / de l'IA et replacera l'Europe au cœur de ce secteur ultra-concurrentiel

L'IA et la technologie de données d'ARAGO permettront de renouveler totalement le modèle économique de la transformation numérique de WISeKey, ainsi que d'accélérer sa croissance





Genève, Suisse, le 13 août 2020 : WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ : WKEY, SIX : WIHN), société suisse spécialisée dans la cybersécurité et l'Internet des objets, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 5 % dans ARAGO, une entreprise de technologie privée allemande, dans le cadre d'une transaction de 5,5 millions de dollars américains. Cet investissement vise à faire bénéficier les clients professionnels du monde entier des avantages de l'intelligence artificielle grâce à l'automatisation des connaissances. Fondée à Francfort-sur-le-Main en 1995, ARAGO utilise des technologies modernes telles que l'inférence et l'apprentissage automatique pour exécuter automatiquement n'importe quel processus métier. Au départ, l'investissement dans ARAGO prendra la forme d'un prêt convertible (« Prêt convertible ») qui sera remboursé par WISeKey à ARAGO en cinq tranches de 1,1 million d'USD chacune d'août 2020 à décembre 2020.

L'investissement de WISeKey dans ARAGO, qui consiste à acquérir 5 % de ses parts, se base sur une valorisation de 110 millions USD prenant en compte l'investissement de KKR dans ARAGO ( https://techcrunch.com/2014/10/16/arago-secures-55m-from-pe-firm-kkr-to-automate-enterprise-it/ ) , ainsi que le rachat ultérieur de KKR par le fondateur d'ARAGO Hans-Christian Boos.

En procédant à cet investissement stratégique dans ARAGO, WISeKey renforcera à la fois sa technologie et sa position sur le marché dans le domaine de l'intelligence artificielle (« IA »). L'impact direct de l'IA et de la technologie de données d'ARAGO permettra de consacrer de nouvelles sources de revenus à la stratégie de transformation numérique de WISeKey :

Les connaissances humaines sont généralement difficiles à intégrer dans les processus numériques sans rencontrer de problèmes d'expérience utilisateur. Grâce au moteur de résolution de problèmes HIRO™, chaque application développée sur la plateforme pourra tirer parti de l'expertise humaine et adapter ses processus décisionnels en conséquence. Il n'existe pas d'autre moyen d'exploiter l'expérience dans des scénarios IoT de milliards d'appareils. Une fois les systèmes mis en place, l'évolutivité demande en général un effort considérable. L'environnement de micro-services d'ARAGO permet de déployer immédiatement des services individualisés sur une plateforme fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 et évoluant automatiquement, ce qui permet de faire évoluer les services spécialisés en un clin d'œil. Le développement agile et fiable de tout système utilisé dans l'entreprise dépend de la stabilité de l'environnement. La couche API d'ARAGO masque la complexité d'un environnement de traitement de données qui se mesure en pétaoctets pour les développeurs et les clients, permet une gestion détaillée des droits et garantit des performances optimales. Toute entreprise orientée données doit absolument disposer d'un back-end de données évolutif. Le noyau de connaissances d'ARAGO permet de gérer les données sémantiques, les séries chronologiques et les données de blob à l'échelle du pétaoctet et dispose des fonctionnalités de conformité et de sécurité nécessaires pour les opérations réglementaires et les activités de l'entreprise. L'activité IoT de WISeKey s'étend immédiatement aux solutions orientées données.

WISeKey possède tout l'arsenal nécessaire pour authentifier les utilisateurs et les appareils. Grâce à ARAGO, l'authentification est étendue aux données et à l'action. La plateforme d'ARAGO dispose de fonctionnalités d'authentification basées sur oAuth qui permettent de contrôler l'accès à tout point de données ou toute activité IA et s'intègrent facilement aux services de WISeKey.



La généralisation de l'IA et de la convergence IoT est l'un des principaux facteurs de croissance du marché. Au cours des cinq dernières années, nous avons pu constater une adoption rapide des services de cloud IA IoT. Cette tendance est motivée par la capacité de ces systèmes à fournir une large gamme de ressources d'entreprise pouvant être utilisées pour faire évoluer, organiser et soutenir les opérations.

En outre, WISeData.CH proposera des services cloud IA supplémentaires sécurisés depuis la Suisse en collaboration avec ARAGO et stockera les données personnelles générées par les utilisateurs et les entreprises dans des centres de données suisses, ainsi que dans des bunkers situés dans les Alpes suisses. WISeKey est la première entreprise de cybersécurité au monde à proposer des modèles de confiance décentralisés et une architecture PKI. En outre, WISeKey permet de fédérer les écosystèmes de données via une identité numérique unique, ce qui offre aux utilisateurs la possibilité d'interagir tout en gardant le contrôle de leurs données personnelles. Les utilisateurs ont la liberté de choisir l'emplacement de leurs données et les personnes autorisées à y accéder. En dissociant le contenu de l'application de l'identité numérique elle-même, les utilisateurs pourront utiliser leurs données comme monnaie et développer des solutions numériques génératrices de dividendes, car ils auront le droit de connaître et de contrôler la manière dont leurs données sont utilisées afin de les monétiser ( www.wiseid.com).

L'avènement des nouvelles alternatives de cloud personnel a rendu obsolètes les énormes clouds centralisés et des systèmes de métadonnées d'identification qui ne prêtaient aucune attention aux données personnelles. WISeKey est le fer de lance de cette tendance qui motive les utilisateurs et les entreprises à développer des clouds personnels. Les clouds personnels remettent les utilisateurs au centre, leur permettant de reprendre le contrôle de leurs données personnelles et de tirer parti de centres de données locaux, d'une sécurité accrue et de modèles de confiance. Les technologies d'identification numérique garantissent la sécurité sans compromettre la neutralité et l'indépendance.

WISeData.CH sera entièrement intégrée à WISeID, qui offre un coffre-fort sécurisé pour protéger les informations d'identification personnelle (IPI). Il est important de protéger les IPI pour éviter l'usurpation et le vol d'identité. Toutes les données à caractère personnel enregistrées à l'aide de WISeID sont contrôlées, chiffrées et protégées par mot de passe et ne sont jamais communiquées à des tiers.

« Cet investissement stratégique permet aux solutions WISeKey d'intégrer l'IA à notre plateforme afin de renforcer l'offre d'ARAGO aux clients professionnels de WISeKey et d'apporter de nouvelles sources de revenus aux deux entreprises », a déclaré Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey.

« Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement stratégique de WISeKey et sommes convaincus que notre clientèle combinée bénéficiera de solutions de cybersécurité haut de gamme avec l'intégration complète d'ARAGO », a déclaré Hans-Christian Boos, fondateur D'ARAGO.

La solution Managed WISeKey ROT est un gage de confiance, reconnu par tous les systèmes d'exploitation et toutes les applications afin de garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des transactions en ligne. Le système Cryptographic ROT intégré à un appareil permet aux fabricants de produits IoT d'utiliser des certificats de signature de code et une signature en tant que service dans le cloud pour sécuriser les interactions entre les objets et les personnes, et entre les personnes elles-mêmes.



À propos d'ARAGO

ARAGO GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Francfort-sur-le-Main (AG Frankfurt, HRB 100909) est une entreprise privée allemande spécialisée dans la technologie qui cherche à faire bénéficier les entreprises du monde entier de technologies d'intelligence artificielle grâce à l'automatisation des connaissances. Fondée à Francfort-sur-le-Main en 1995, la société utilise des technologies modernes telles que l'inférence et l'apprentissage automatique pour exécuter automatiquement n'importe quel processus métier.

À propos de WISeKey :

WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l'IA et l'Internet des objets, tout en respectant la place de l'être humain comme pierre angulaire de l'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'« Internet of Everything » d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l'Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.) WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'Internet des objets, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données « Big Data » qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l'Internet des objets, la Blockchain et l'intelligence artificielle. La RoT de WISeKey fait office d'ancre de confiance commune pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wisekey.com.

