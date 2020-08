Lesquin, le 13 août 2020 – NACON, le studio KT Racing et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) sont très heureux de dévoiler une toute nouvelle collaboration dans le cadre du premier programme mondial de détection de futurs pilotes de rallye : FIA Rally Star. Il sera accessible en décembre prochain à travers un DLC pour WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship.

Alors que l’eSports WRC Championship permet déjà à de nombreux joueurs talentueux de s’affronter toute l’année dans une compétition virtuelle rythmée par le Championnat du Monde des Rallyes, WRC 9 s’apprête à passer au niveau supérieur en devenant le support exclusif de ce programme innovant destiné à révéler les pilotes de demain.

Ouvert à tous les joueurs et joueuses de 17 à 26 ans, ce dispositif en plusieurs étapes de sélection permet aux pilotes les plus prometteurs de bénéficier du programme d’entraînement et de coaching encadré par la FIA. A terme, 7 finalistes dont une pilote féminine pourront débuter leur carrière internationale avant de viser l’accession en FIA Junior WRC.

Avis aux pilotes ! La toute première phase de qualification au FIA Rally Star démarrera dès 2021 dans WRC 9. Le programme sera accessible à tous les possesseurs du jeu sur consoles et PC à travers le DLC FIA Rally Star, disponible en décembre prochain.

Prochaine version de la saga populaire des jeux vidéo WRC, WRC 9 est le jeu idéal pour permettre aux jeunes pilotes de révéler leur talent. En donnant accès à plus de 800km de spéciales, issues des 13 étapes de la saison 2020, WRC 9 est la simulation de rallye la plus réaliste jamais réalisée.

« De par son caractère innovant et global, FIA Rally Star a pour ambition de développer de nouvelles solutions permettant aux jeunes pilotes du monde entier de révéler leur potentiel. Dès que nous avons présenté ce projet aux équipes de Nacon et KT Racing, leur enthousiasme était total et nous ne pouvions imaginer de meilleur support que WRC 9 pour sélectionner les candidats les plus prometteurs » déclare Yves Matton, Directeur Rallye de la FIA. « Le Championnat du Monde des Rallyes FIA réunit des passionnés sur tous les continents. Ils sont nombreux à rêver de prendre le volant et il nous tient à cœur de rendre la pratique de notre sport toujours plus accessible. A travers FIA Rally Star et sa déclinaison digitale dans WRC 9, jamais il n’aura été aussi facile de vivre pleinement sa passion ».

« Imaginer que de futures stars du rallye auront débuté leur carrière de pilote professionnel grâce à WRC 9, c’est une grande fierté pour toute notre équipe et l’une des plus belles récompenses pour le travail accompli ces dernières années. » déclare Roman Vincent, fondateur et CEO du studio KT Racing. « Après le succès de l’eSports WRC, qui a déjà révélé des joueurs de grands talents, nous sommes très impatients de connaître les finalistes du FIA Rally Star ! ».

Plus d’informations seront révélées très prochainement.

WRC 9 sortira le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et EPIC Games Store pour PC, puis sur PlayStation®5, Xbox One Series X et Nintendo Switch à une date ultérieure.

Le DLC FIA Rally Star est attendu pour décembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et EPIC Games Store pour PC, PlayStation®5 et Xbox One Series X.

Les éditions Standard et Deluxe Digitale de WRC 9, sont actuellement disponibles en pré-commande sur les stores Xbox Live, PlayStation Store et EPIC Games Store pour PC.





À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Kylotonn

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 110 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 25 titres distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com

About WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World Rally Championship, including TV production and the marketing of global media and sponsorship rights. The Promoter also has responsibility to increase the field of participants and to propose the venues that form the FIA WRC calendar. The World Rally Championship is the FIA’s premium rally series. WRC showcases authentic motorsport, high performance cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings ranging from the ice and snow of Scandinavia to the blistering heat of Mexico. Established in its current format in 1973, WRC participants battle for the drivers’ and manufacturers’ world titles at 13 rallies spanning 15 countries and six continents. Additional championship information can be found at www.wrc.com and www.wrcplus.com.

À propos de la FIA

The Fédération Internationale de l’Automobile is the governing body of world motor sport and the federation of the world’s leading motoring organisations. Founded in 1904, it brings together 240 national sporting and motoring organisations from more than 144 countries. In motor sport, it administers the rules and regulations for all international four-wheel sport, including the FIA Formula One World Championship and FIA World Rally Championship.

