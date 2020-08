TORONTO, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une saison de solutions s’amène à nous. Villes d’avenir Canada, l’initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes, réinvente son sommet annuel, national, à ne pas manquer, grâce à un événement sur six semaines réunissant certains des chefs de file de l’aménagement urbain provenant de partout au pays. En effet, les #SolutionsInattendues de Villes d’avenir Canada réunissent des leaders d’opinion, des innovateurs du secteur privé et public ainsi que des maires et des leaders communautaires pour mettre en lumière le meilleur de l’aménagement urbain, et discuter des prochaines étapes en vue de créer, ensemble, un avenir résilient et durable. Chapeauté par Evergreen, le programme hebdomadaire présente plus de 40 ateliers virtuels gratuits, du 20 octobre au 26 novembre 2020.



« En cette période de bouleversements mondiaux, il est crucial que nous pensions, imaginions et établissions une stratégie collective qui aidera les villes, petites et grandes, à s’attaquer aux défis complexes qui les attendent », a déclaré Geoff Cape, président et fondateur d’Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d’avenir Canada. « L’événement #SolutionsInattendues est un lieu de rencontre incontournable où le personnel municipal, les leaders communautaires et les innovateurs urbains peuvent penser autrement, lancer de nouvelles idées et donner naissance aux partenariats qui feront la différence dès maintenant et pour longtemps. Ces actions consolideront encore davantage la position du Canada comme chef de file en aménagement urbain. »

Le programme virtuel offre du contenu immersif en sept volets : villes intelligentes; infrastructures, logement et développement; art et patrimoine culturel; création et préservation d’espaces; nouvelle économie; adaptation aux changements climatiques et vision stratégie urbaine. Le programme sur six semaines est composé d’allocutions inspirantes de conférenciers d’ici et d’ailleurs, d’ateliers interactifs avec des chefs de file de l’industrie et d’occasions de réseautage créatives qui misent sur la connexion, l’innovation et la durabilité.

Les participants à #SolutionsInattendues, qu’ils participent à une seule activité ou à toutes, pourront créer des liens avec des acteurs de l’aménagement urbain qui abattent les cloisonnements dans nos manières d’améliorer nos villes, découvrir des projets audacieux et novateurs d’aménagement urbain partout au pays, et s’approprier les outils et les idées pour les adapter à leurs communautés. Pour vous inscrire : https://unexpectedsolutions.futurecitiescanada.ca/?lang=fr

Parmi les moments à surveiller :

Une grande rencontre nationale sur les villes intelligentes , organisée par Infrastructure Canada.

, organisée par Infrastructure Canada. Une série de conférences de Villes d'avenir TD traitant notamment de l’art public autochtone à Toronto et au Canada, parrainée par le Groupe Banque TD par l’entremise de La promesse TD Prêts à agir.

à Toronto et au Canada, parrainée par le Groupe Banque TD par l’entremise de La promesse TD Prêts à agir. Des ateliers avec des leaders municipaux, y compris des maires de partout au pays.

La liste de conférenciers est en ligne, et ses rangs grossissent de jour en jour. Le programme sera présenté le 3 septembre 2020. Il s’agit du troisième sommet national organisé par Villes d’avenir Canada, une plateforme collaborative fondée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada.

Pour ne rien manquer à propos des nouveaux conférenciers et ateliers, abonnez-vous à l’infolettre de Villes d’avenir Canada et discutez avec nous au @FutureCitiesCA.

#SolutionsInattendues de Villes d’avenir Canada

Villes d’avenir Canada est une initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes dans l’intérêt de tous. Villes d’avenir Canada s’appuie sur l’expertise de ses organismes fondateurs, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, Evergreen, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada, et elle agit de concert avec un réseau diversifié et croissant de partenaires pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices à la régénération. www.futurecitiescanada.ca/fr/



Evergreen se consacre à faire prospérer les villes. Depuis 1991, cet organisme à but non lucratif s’efforce de transformer des espaces en milieux remarquables pour aider les communautés à s’épanouir. Pour Evergreen, la mise en relation des gens et des milieux naturels et bâtis permet à la population canadienne d’accomplir de grandes choses et ainsi d’améliorer les villes. /www.evergreen.ca/fr/