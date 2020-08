SANTA CLARA, Californie, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., fournisseur de premier plan des capteurs révolutionnaires de magnétorésistance à effet tunnel (TMR) XtremeSense™, révèle aujourd'hui le CT220, un capteur de courant sans contact, avec une linéarité élevée, une haute résolution, une large gamme dynamique dans un facteur de petite forme ciblé pour une multitude d'applications de détection de courant. Le CT220 est le dernier membre de la famille de produits de détection actuels de Crocus à rejoindre les CT110 et CT100.



Le CT220 est alimenté par la technologie brevetée TMR XtremeSense 1D de Crocus qui lui permet de détecter le moindre changement de courant alternatif ou continu tout en maintenant une erreur de sortie totale typique de 0,5 %. Le CT220 est capable de détecter des courants allant de 5 mA à plus d'un millier d'ampères dans une plage de champ magnétique de 1,5 mT à 15 mT. Le CT220 consomme environ 1,2 mA et possède une fréquence d'échantillonnage de 200 kHz. Il possède également une sortie analogique à rapport métrique capable de supporter une plage de tension d'alimentation de 2,7 V à 5,5 V.

« Le CT220 profite de la technologie de pointe TMR XtremeSense de Crocus pour fournir une solution innovante de détection de courant sans contact avec une sensibilité extrêmement élevée. Cela permet aux clients de détecter une large gamme de courants en toute sécurité et sans sacrifier la résolution à des courants faibles. Le CT220 est un dispositif à perte nulle permettant la surveillance du courant à très faible consommation pour les applications alimentées par batterie telles que les drones et les appareils IdO. Il offre aux concepteurs de systèmes la flexibilité ultime pour placer ce capteur miniature partout où la surveillance de l'alimentation est nécessaire », a déclaré Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology.« Le CT220 sans fil et sans contact permet simplement une multitude d'applications, y compris les onduleurs solaires et électriques, les alimentations électriques, les systèmes de gestion des batteries, les appareils électroménagers, les appareils industriels et les unités de distribution d'alimentation (PDU). Il s'agit d'un remplacement idéal pour les transformateurs de courant volumineux, les capteurs de courant à faible sensibilité et à basse résolution basés sur hall et les applications basées sur shunt où l'isolation et la stabilité de la température sont nécessaires. »

Le CT220 est disponible dans un emballage SOT23 à 5 fils. Des échantillons et des tableaux d’évaluation sont actuellement disponibles, et le dispositif sera en production en septembre 2020.

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSense™. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l’IdO ainsi qu'aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d'énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Santa Clara, en Californie. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le sitehttp://www.crocus-technology.com.

