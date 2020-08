SANTA CLARA, Califórnia, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos de resistência magnética do túnel XtremeSense™ (TMR), anunciou hoje o lançamento do CT220, um sensor de corrente sem contato, com alta linearidade, alta resolução e ampla faixa dinâmica em um pequeno fator de forma direcionado para inúmeras aplicações de detecção de corrente. O CT220 é o mais novo membro da família de produtos de detecção da Crocus que inclui o CT110 e o CT100.



O CT220 é alimentado pela tecnologia patenteada XtremeSense TMR 1D da Crocus que permite a detecção da menor mudança na corrente AC ou DC enquanto mantém um erro de saída total típico de 0,5%. O CT220 é capaz de detectar correntes de no mínimo 5 mA até mais de mil amperes dentro de uma faixa de campo magnético operacional de 1,5 mT a 15 mT. O CT220 consome cerca de 1,2 mA e tem uma frequência de amostragem de 200 kHz. Ele também tem uma saída analógica de relação métrica capaz de suportar uma faixa de tensão de alimentação de 2,7 V a 5,5 V.

“O CT220 utiliza a tecnologia de ponta XtremeSense TMR da Crocus para oferecer uma solução inovadora de detecção de corrente sem contato com sensibilidade extremamente alta. Isso permite que os clientes detectem uma ampla gama de correntes com segurança, sem sacrificar a resolução em correntes baixas. O CT220 é um dispositivo de perda zero que permite o monitoramento de corrente com energia muito baixa para aplicações alimentadas por bateria, como drones e dispositivos IoT. Ele permite aos projetistas de sistemas a flexibilidade máxima para colocar este sensor em miniatura onde quer que o monitoramento de energia seja necessário”, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. “O CT220 sem núcleo e sem contato simplesmente permite uma infinidade de aplicações, incluindo inversores solares e de energia, fontes de alimentação, sistemas de gerenciamento de bateria, produtos brancos, aparelhos industriais e unidades de distribuição de energia (PDUs). É um substituto ideal para transformadores de corrente volumosos, sensores de corrente com base em Hall de baixa sensibilidade e baixa resolução, e aplicações baseadas em derivação que exigem o isolamento e a estabilidade de temperatura.”

O CT220 está disponível em um pacote SOT23 de 5 derivações. Amostras e placas de avaliação já estão disponíveis e entrarão em produção em setembro de 2020.

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense™ TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus-technology.com .

© 2020 Crocus Technology International Corp. Todos os direitos reservados. Crocus Technology, MLU e suas combinações são marcas comerciais da Crocus Technology Inc. e Crocus Technology SA. Outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários

