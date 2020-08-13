加州圣克拉拉, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性XtremeSense™隧道磁阻（TMR）传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.今天宣布推出非接触式电流传感器CT220，这款产品具有高线性度、高分辨率、宽动态范围的特性，尺寸小巧，适合多种电流感测应用。CT220加入CT110和CT100的行列，成为Crocus电流感测产品系列的最新成员。



CT220由Crocus获得专利的XtremeSense TMR 1D技术提供支持，可以检测到交流或直流电流的最微小变化，同时将典型总输出误差保持在0.5%以内，属于业界一流水平。CT220能够在1.5 mT至15 mT的工作磁场范围内检测低至5 mA到超过1000 A的电流。CT220的消耗电流约为1.2 mA，采样频率为200 khz。它还具有比率模拟输出，能够支持2.7 V至5.5 V的电源电压范围。

“CT220采用了Crocus最新的XtremeSense TMR技术，是具有极高灵敏度的创新型非接触式电流感测解决方案。这使得客户能够安全地检测各种电流，而无需牺牲低电流下的分辨率。CT220是一款零损耗器件，可以在非常低的功率下监测无人机、物联网设备等电池供电应用的电流。这款微型传感器给系统设计人员带来了最大的灵活性，可以放在需要进行电源监控的任何地方，” Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示。“无芯非接触式CT220的适用范围非常广泛，适合太阳能和电源逆变器、电源、电池管理系统、大件家用电器、工业设备和配电单元（PDU）等各类应用。它非常适合替代需要隔离和温度稳定性的笨重电流变压器、霍尔式低灵敏度和低分辨率电流传感器以及分流式应用。”

CT220采用5引脚SOT23封装。目前可提供样品和评估板，将于2020年9月投入生产。

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其获得专利的XtremeSense™TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus颠覆性的磁性传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子等要求高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗的应用领域带来显著进步。Crocus总部位于加州圣克拉拉。如需了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

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