加州聖克拉拉, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc. 是顛覆性穿隧式磁阻 XtremeSense™ TMR 傳感器的領先供應商，今天宣佈推出非接觸式微型電流傳感器 CT220，它具有高線性、高解像度及廣泛動態範圍、設計小巧，適用於眾多電流傳感應用。CT220 是繼 CT110 和 CT100 之後加入 Crocus 電流傳感產品系列的新成員。



CT220 利用 Crocus 的專利型 XtremeSense TMR 1D 技術以偵測交流或直流電流的最小變化，同時實現領先業界的 0.5% 典型總輸出誤差。CT220 能夠在 1.5 mT 至 15 mT 的操作磁場範圍內偵測低至 5 mA 至超過 1,000 mA 的電流。CT220 消耗約 1.2 mA 電流，取樣頻率為 200 kHz。它還具有比率計模擬輸出，支援 2.7 V 至 5.5 V 的電源電壓範圍。

Crocus Technology 主席兼行政總裁 Zack Deiri 表示：「CT220 充分利用 Crocus 最先進的 XtremeSense TMR 技術，提供靈敏度極高的創新非接觸式電流傳感解決方案。現在客戶可安全偵測範圍廣泛的電流，且無需在電流低時犧牲解像度。CT220 是一款零損耗裝置，可在非常低的功率下監控電池供電應用（如無人機和物聯網裝置）的電流。它讓系統設計師可靈活將這款微型傳感器放在需要監測功率的地方。無芯非接觸式 CT220 可以輕鬆實現多種應用，包括太陽能及電源逆變器、電源、電池管理系統、家電、工業電器及配電單元 (PDU)。它最適宜取代大型電流互感器、低靈敏度及低解像度霍爾電流傳感器，以及需要隔離及穩定溫度的分流應用。」

CT220 採用 5 引線 SOT23 封裝。樣本及評估板現已供應，而裝置將於 2020 年 9 月投產。

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense™ TMR 傳感器技術開發及製造先進的磁傳感器。Crocus 的顛覆性磁傳感器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州聖克拉拉。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

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