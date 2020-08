PITTSBURGH, Pennsylvania (USA), Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für Handelspartner, hat die Einkaufsgruppenfunktion „Purchasing Groups“ für seine eCommerce-Plattform Nexternal angekündigt. Purchasing Groups bietet B2B-Kunden Einkaufs- und Genehmigungskontrollen, um Einkäufe innerhalb ihrer Organisation im Online-Shop eines Händlers selbst zu verwalten. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Hauptkunden Einkaufsgruppen erstellen können, die aus Unterkunden bestehen. Der Hauptkunde steuert den Genehmigungsstatus, der jedem Unterkunden erteilt wurde, genehmigt entsprechende Bestellungen und hat Einblick in alle von seiner Organisation erteilten Bestellungen. Händler, die „Purchasing Groups“ in ihren Nexternal Online-Shops aktivieren, geben ihren Kunden die vollständige Kontrolle über den B2B-Kauf- und Genehmigungsprozess.



„Die etablierten Online-Auftragsverwaltungsprozesse werden fast in Echtzeit neu erfunden und die derzeitige herausfordernde wirtschaftliche Situation hat sie noch fließender gemacht“, so Ross Elliott, President von TrueCommerce. „Die agile Selbstverwaltung von Kundengemeinschaften ist ein klarer Wettbewerbsvorteil und wir haben zusätzliche Investitionen in Technologie getätigt, um unserem Kundenstamm diese Option anbieten zu können.“

Zu den wichtigsten Vorteilen der Funktion „Purchasing Groups“ gehören:

Geschäftskunden können ihre Ausgaben überwachen und steuern

Der Workflow für die Benachrichtigung über und Genehmigung von Bestellungen reduziert Reibungen im B2B-Kaufprozess, wenn eine Genehmigung für geschäftliche Einkäufe erforderlich ist

Durch die eindeutige Anmeldung für jeden Kunden innerhalb der Gruppe entfällt die Notwendigkeit, Anmeldeinformationen gemeinsam zu nutzen und Sicherheit für Effizienz zu opfern

Mit der Rollup-Gruppenberichterstattung können Kunden die Kaufhistorie der Gruppe gemeinsam bewerten und verfolgen

Gruppenmitglieder können genehmigten oder abgelehnten Aufträgen Kommentare hinzufügen, um die Kommunikation klarer zu gestalten

Hauptkunden können mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Genehmigungsregeln und Mitgliedern einrichten

TrueCommerce Nexternal ist ein Bestandteil der TrueCommerce Foundry-Plattform, einer umfassenden Palette von Unified Commerce-Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander verbindet. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omnikanal-Initiativen dank Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, gemeinschaftlicher Lagerauffüllung, intelligenter Auftragsabwicklung, funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich zu nutzen.

„Der digitale B2B-Handel ist von Natur aus komplexer als die typischen E-Commerce-Szenarien, an die wir alle gewöhnt sind. B2B-Verkäufer müssen ihren Verkäufern granulare Workflows anbieten, in denen Käuferteams mit verschiedenen Rollen und Berechtigungen bei Bestellungen zusammenarbeiten“, so Jordan Jewell, Research Manager for Digital Commerce bei IDC. „Durch das Hinzufügen von Einkaufsgruppen seitens TrueCommerce können B2B-Händler auf der Nexternal-Plattform komplexere Kaufabläufe ermöglichen, die ihre Kunden benötigen.“

Die Lösung nutzt das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce, dem über 92.000 vernetze Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören. TrueCommerce ist ein echter Anbieter von Betreiberlösungen, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com/b2b-ecommerce .

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen – von Startup- bis hin zu Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com .

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com