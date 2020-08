PITTSBURGH, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité et d'intégration pour les partenaires commerciaux, a annoncé la fonctionnalité de groupe d'achat pour sa plateforme de commerce électronique Nexternal. Les groupes d'achat fournissent des contrôles d'achat et d'approbation permettant aux clients B2B de gérer eux-mêmes les achats au sein de leur entreprise dans la boutique en ligne d'un commerçant. Il fonctionne en permettant aux clients maîtres de créer des groupes d'achat comprenant des sous-clients. Le client principal contrôle le statut d'approbation attribué à chaque sous-client, approuve les commandes appropriées et dispose d'une visibilité sur toutes les commandes passées par son organisation. Les commerçants qui autorisent les groupes d'achat dans leurs magasins en ligne Nexternal donnent à leurs clients un contrôle total du processus d'achat et d'approbation B2B.



« Les processus de gestion des commandes en ligne établis sont réinventés presque en temps réel, et la situation économique difficile actuelle les a rendus encore plus fluides », a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. « L'autogestion flexible des communautés de clients est un avantage concurrentiel certain, et nous avons réalisé des investissements technologiques supplémentaires pour offrir cette option à notre clientèle. »

Les principaux avantages du groupe d'achat comprennent :

Les clients professionnels peuvent surveiller et contrôler leurs dépenses

La notification de commande et le flux de travail d'approbation réduisent les frictions du processus d'achat B2B lorsqu'une approbation d'achat d'entreprise est requise

Une connexion unique pour chaque client au sein du groupe élimine le besoin de partager les identifiants et de sacrifier la sécurité au profit de l'efficacité

Le rapport de groupe de redémarrage permet aux clients d'évaluer et de suivre collectivement l'historique des achats du groupe

Les membres du groupe peuvent ajouter des commentaires aux commandes approuvées ou rejetées pour une visibilité de la communication

Les clients maîtres peuvent configurer plusieurs groupes avec des règles et des membres d'approbation différents

TrueCommerce Nexternal est une extension de TrueCommerce Foundry, une vaste gamme de services et d'applications de commerce unifié qui connectent les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

« Le commerce numérique B2B est intrinsèquement plus complexe que les scénarios d'e-commerce typiques auxquels nous sommes tous habitués. Les vendeurs B2B doivent offrir à leurs vendeurs des flux de travail granulaires, dans lesquels des équipes d'acheteurs, avec différents rôles et autorisations, collaborent sur les commandes », a déclaré Jordan Jewell, directeur de recherche pour le commerce numérique chez IDC. « L'ajout de groupes d'achat de TrueCommerce aidera les commerçants B2B sur la plateforme Nexternal à permettre les parcours d'achat plus complexes dont leurs clients ont besoin. »

La solution s'appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des inventaires, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

