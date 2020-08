LAS VEGAS, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 21+3, la mise parallèle numéro 1 dans le monde, a reçu l'approbation réglementaire en France, et la mise parallèle « Top 3 » supplémentaire 21+3 est également disponible en Suisse pour la première fois. Gavin Wright de Galaxy et le partenaire de distribution LGS ont rapidement placé un certain nombre de mises parallèles au blackjack dans les casinos français et suisses.« La France et la Suisse sont toutes deux des marchés clés pour la mise 21+3 et Galaxy Gaming. Bien que nous occupions une position solide au Royaume-Uni, nos objectifs sont de fournir aux clients de toute l'Europe des produits de qualité pour leurs joueurs », a déclaré Gavin Wright de Galaxy.



« La croissance en Europe continuera d’être une priorité pour Galaxy Gaming. La France et la Suisse ne sont que le début. Nous espérons apporter nos produits aux casinos de tout le continent cette année et au-delà. Nos titres continuent d'afficher de bonnes performances dans le segment européen de l'iGaming, et nous pensons que nos produits seront également bien reçus dans les casinos physiques », a déclaré Todd Cravens, PDG de Galaxy Gaming.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Galaxy met en garde les lecteurs que tout énoncé prospectif n'est pas une garantie des performances futures et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris ceux énumérés de temps à autre dans les rapports que Galaxy dépose auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos de Galaxy Gaming

Basée à Las Vegas, dans le Nevada, Galaxy Gaming (galaxygaming.com) développe et distribue des jeux de table brevetés innovants, des plateformes de paris électroniques de pointe et des systèmes de bonus améliorés pour les casinos physiques, les bateaux fluviaux, les navires de croisière et les casinos en ligne du monde entier. Par le biais de son partenaire d'iGaming, Progressive Games Partners LLC, Galaxy Gaming concède sous licence ses jeux de table brevetés à l'industrie du jeu en ligne. Il est possible de jouer aux jeux de Galaxy en ligne sur le site FeelTheRush.com. Connectez-vous avec Galaxy sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et Twitter (@GalaxyGamingLV).