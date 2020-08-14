紐約, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融市場主要技術服務供應商Pico於今天宣佈: 在 臺灣新北市板橋區的中華電信雲端資料中心（CHT Taipei IDC）設立一個新的電腦數據託管設施。Pico目前在CHT Taipei IDC和在臺灣證券交易所（TWSE）數據中心提供在地的工程師和智慧助手服務。不久的將来，將為在CHT Taipei IDC使用託管服務的客戶提供直接連接到TWSE、臺灣期貨交易所（TAIFEX）和臺北交易所（TPEx）的網路。



在2020年3月，臺灣證券市場开始了24小時不中斷的連續交易，取代了原先的電話競價交易方式。為此，Pico 在臺灣設立了新的電腦數據託管設施，以支援企業實現以敏捷、高效的高速度進入臺灣市場。該設施距離TWSE / TAIFEX數據中心不到100公尺，可以確保與交易市場在最短時間和延遲最低的速度連接。

在颁布24小時連續交易的同時，TAIFEX引入了即時市場數據傳輸服務，可即時傳送報價、出價和交易價格，使市場參與者能夠即時獲得定價，增強他們部署全球交易的能力與策略，并增强他们在臺灣期貨與現貨市場之間的交易。Pico 計劃提供專用或共用的網路架構選項、同时包含電腦數據託管服務、以及量身定制的技術解決方案。Pico 的解決方案提供全球市場的數據服務, 具有極高敏感度和低延遲的連接，并且提供廣泛的基礎架構設備的採購服務。在地工程師以及現場智慧助手组成的Pico團隊能以多種語言服务，提供每天24小時的全球支援。

“24 小时的持續交易模式和更豐富的數據傳輸，加上種種提高交易效率以及为了滿足國際標準所投入的措施，吸引了許多投资者將臺灣市場納入到他們的全球交易策略中，”Pico 執行董事Roland Hamann表示，“臺灣的電腦數據託管設施提供给我們客戶快速进入亞洲市场的能力，这個能力来自于我們多年來在所有金融服務數據中心和全球市場所建立的綜合實力。”

Pico已將台湾的電腦數據託管設施連接至PicoNet™，这是Pico本身的低延遲網路，可在全球無縫接入各个交易場所、提供快速的對外網路連接和市場數據服務。藉由Corvil Analytics，Pico提供數據分析和監控平台，这個平台被視為目前金融市場的分析和能见度的既定標準。

CHT Taipei IDC是臺灣唯一同時獲得ANSI/TIA-942 Rated 3和Uptime Institute M&O認證的數據中心，同時還獲得了支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）、服務組織控制（SOC）報告等認證，並榮獲Frost＆Sullivan顧問公司頒發的“2019年臺灣年度最佳IDC服務業者獎”。除了機房建築物具有耐震、防洪、防火設計，中華電信也透過結合RFID及生物辨識的五級門禁管控、完善的機電備援架構，確保企業服務不中斷。

CHT Taipei IDC與PicoNetTM和Pico的全球基礎網路（Global Backbone）相連，可以提供CHT與PicoNetTM在亞太及歐美地區的其他數據中心的連接。Pico擁有業內分佈最廣的數據中心，在全球金融生態系統的40多個數據中心中運營和電腦數據維護託管基礎設施，在亞太地區的即時數據中心分佈在香港、日本、新加坡和韓國，它們都連接到香港、東京和新加坡，也就是至少兩個以上的網路連接中心。公司計劃在2021年完成其在亞太地區的拓展，增添澳大利亞、中國、印度、馬來西亞和菲律賓在其全球的版圖中。

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Pico簡介

Pico 是一家金融市場中領先的技術服務供應商。Pico提供一流的創新、透明、低延遲的各種市場解決方案，輔之以靈活而專業的服務交付模式。通過全球綜合性的網路平臺 PicoNet™，提供即時接入金融市場的機會，並在當地配備Corvil分析和遙測技術工具。在瞬息萬變的金融市場中，對於希望獲得快速反應能力並建立運營優勢的客戶而言，Pico將是上乘之選。

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