澳大利亚,悉尼, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKYE Suites日前宣布任命Ari Foo为销售总监。至此,这一由全球房地产开发商皇冠房地产集团(Crown Group)打造的创新酒店品牌,为巩固其在豪华酒店市场的地位迈出了新的步伐。Ari Foo将领导该品牌全部的酒店销售工作,负责制定销售战略,管理SKYE Suites旗下价值2.5亿澳元的豪华精品酒店的运营事宜。目前该品牌有三家酒店已开业,包括悉尼SKYE 套房酒店(SKYE Suites Sydney)、帕拉玛塔SKYE 套房酒店(SKYE Suites Parramatta)和Green Square SKYE 套房酒店(SKYE Suites Green Square)。



Ari Foo先生已在房地产与酒店业工作了25年,担任过高端销售、战略及运营等重要岗位,经验丰富。他将提升SKYE Suites团队的整体水平,运用丰富的行业知识与经验,为宾客提供卓越的服务,并带领SKYE Suites继续勇攀高峰,不断创造高耸入云的“垂直别墅”与休憩之地,开启品牌全新的发展阶段。

在加入SKYE Suites之前,Ari Foo在凯悦集团销售部担任了五年的全球销售总监,负责管理的酒店总值3000万美元,还曾获得该集团“全球客户卓越绩效团队奖”。在那之前的十年,他在墨尔本君悦酒店工作,为该酒店的客户管理和业务开发做出了巨大的贡献,连续三年荣获“Hyatt Masters奖”。凯悦集团内每年只有全球最顶尖5%的销售人员能够获得该奖项。

当前,酒店业和旅游业正面临新的市场难题,Ari Foo具备了SKYE Suites销售总监这一新岗位所需的工作经验、人际关系网和远大抱负。他说,“我很高兴能担任SKYE Suites销售总监一职,尤其在酒店业和旅游业正处于前所未有的困难时期的当下。我相信,我们具备十分稳健的产品,对不同细分市场都有巨大吸引力。我们的三家酒店入住率都不错,在此带动下,我们正逆势而起。当下酒店市场变数不定,我们将落实相应的销售方案,突显我们酒店为满足每一位宾客的需求而提供的个性化服务。”

对已经为业内不少声名显赫的品牌工作过的Ari Foo来说,加入SKYE Suites是一种显而易见的选择。

Ari Foo还说,“我一直在为五星级酒店工作,SKYE Suites在酒店公寓领域有着特殊的地位,酒店建筑设计屡获殊荣,而且带给客人非凡奢华的体验——这些都相当吸引我。SKYE Suites的长远发展目标和规划体现出这是一家有前瞻性思维的企业,因此对我也很有吸引力。我相信,我的新岗位将带给我很好的机会,让我和SKYE Suites品牌一同成长。”

虽然Ari Foo目前到任新岗位不过数周,但他已立即风风火火展开工作,准备帮助SKYE Suites品牌打开知名度,进入新的细分市场,并根据品牌的核心价值观组建一支销售与市场营销团队。目前,他每天都亲自经手所有的酒店销售与市场营销工作——他很自得其乐,因为在为大品牌工作时,他已经很久没有自己处理过这些一线的工作了。

能邀请到Ari Foo这样的人才并得到他对工作目标的承诺,令皇冠房地产集团总裁兼集团首席执行官Iwan Sunito欣喜不已。他说,“Ari Foo加入SKYE Suites担任销售总监,我们感到非常高兴。我们已经制定了一系列令人振奋的计划,将继续力争实现卓越的成绩,扩大SKYE Suites精品奢华酒店的品牌认知度。”

Iwan Sunito还总结说,“对SKYE Suites而言,打造一支强大、富有经验、专注于特定市场的销售团队,是我们的一项长期发展战略,也是我们持续为广大宾客提供优质高端体验的前提。”

SKYE Suites套房酒店于2017年8月问世,第一家开业的酒店是SKYE Suites Parramatta。此后在2018年10月,第二家酒店于悉尼Kent街300号的Arc by Crown Group住宅大厦中开幕。现在,SKYE Suites的第三家豪华服务公寓酒店也已经在Green Square亮相,位于Bourke街和Botany路交叉口投资5.75亿澳元建设的Infinity by Crown Group大厦中。

所有三家酒店都具备SKYE Suites品牌标志性的卓越建筑水准,配套度假酒店风格的设施,以舒适环境和先进科技打造顺畅的住宿体验,且周边还有丰富的餐饮购物选择。

垂询更多信息或预订,请访问www.skyesuites.com.au。

垂询更多信息,需要图片或采访机会,请联系:

Claire Xu | claire@glodownead.com | 86 13817970214

Connie Xu | connie@glodownead.com | 86 13816096164

提供少量媒体采访机会

SKYE Suites销售总监Ari Foo

皇冠房地产集团总裁兼集团首席执行官Iwan Sunito先生

关于SKYE Suites

SKYE Suites是全球房地产开发商皇冠房地产集团(Crown Group)旗下的创新酒店品牌,专注于打造拥有卓越建筑设计、提供宽敞空间和豪华都市度假体验的公寓酒店。品牌名称寓意“空中别墅”,即在高耸入云的摩天大楼中打造怡人的居停之所。SKYE Suites配备齐全的生活起居设施、舒适的环境和便捷的科技设备,精心打造个性化的体验。SKYE Suites的目标是将酒店体验引领到全新高度。

关于皇冠房地产集团(Crown Group)

皇冠房地产集团(Crown Group Holdings)是澳洲一家龙头房地产企业,专长于房地产开发、投资及酒店式公寓等领域。公司由建筑师Iwan Sunito及工程师Paul Sathio共同创立,首个项目启动于1996年。

自公司成立以来,皇冠房地产集团在悉尼众多顶级黄金地段成功开发了一系列大型项目,覆盖Bondi(邦代海滩)、Bondi Junction(邦代枢纽)、Parramatta(帕拉玛塔)、Ashfield(阿诗菲尔德)、Epping(埃平)、Homebush(霍姆布什)、Newington(纽因顿)、Pennant Hills(彭南特山)、Rhodes(罗兹)等地,近期有位于悉尼中央商务区的25层新项目Arc by Crown Group。

如今,皇冠房地产集团旗下在建和筹备的项目总投资高达50亿澳元,其中四个大型项目位于悉尼,包括Green Square地区的Infinity by Crown Group,与三菱地所公寓(Mitsubishi Jisho Residence)合作开发的悉尼滑铁卢5亿澳元项目Mastery by Crown Group,位于悉尼滑铁卢地区的Waterfall By Crown Group,以及位于悉尼东郊的新地标Eastlakes Live by Crown Group。

皇冠房地产集团于2017年8月推出SKYE Suites Parramatta,并于2018年10月推出SKYE Suites Sydney。SKYE Suites Green Square于2020年4月开业。

www.crowngroup.com.au

奖项与荣誉

皇冠房地产集团历年来荣获30余个业内备受瞩目的重大奖项。位于Parramatta的V by Crown Group,于2018年获得获得由澳大利亚城市发展学会(UDIA)颁发的新南威尔士州最佳商用混合建筑奖,于2016年获得国际房地产大奖澳大利亚最佳高层住宅建筑奖。Infinity by Crown Group于2017年房地产界年会上被澳大利亚房地产委员会(Property Council of Australia)评为年度世界最佳项目之一。SKYE by Crown Group于2017年荣获澳大利亚建筑商协会(MBA)新南威尔士州杰出住宅与综合开发建筑大奖。Arc by Crown Group于2015年被评为国际房地产大奖澳大利亚最佳住宅项目奖。位于Waterloo的Viking by Crown Group于2015年获得澳大利亚建筑商协会(MBA)新南威尔市卓越建筑大奖。2014年皇冠房地产集团建造的由7栋建筑组成的度假式住宅项目Top Ryde City Living获得由澳大利亚城市发展学会(UDIA)颁发的NSW President’s Award (新南威尔士主席奖),该奖被公认为澳大利亚房地产开发的最高荣誉。

www.crowngroup.com.au/industry-recognition/

本公告随附的照片可在以下网站获取

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a5f4b0-ece2-4022-b82f-d44df062583c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b585f7a7-9739-4cf6-81bd-391e9099f101