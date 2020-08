MONTRÉAL et TORONTO, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2020.



Faits saillants

Bénéfice net pour le trimestre de 6 883 796 $ en hausse de 2 842 059 $ par rapport à 4 041 737 $ pour le deuxième trimestre de 2019.

Bénéfice d’exploitation net pour le trimestre de 9 804 797 $ en hausse de 59 338 ou 0,6% par rapport à 9 745 459 $ pour le deuxième trimestre de 2019.

Flux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés (mieux connu sous l’acronyme anglais de « AFFO ») normalisés par part pour le deuxième trimestre de 0,049 $, en baisse de 0,7% par rapport à l’AFFO par part de 0,050 $ au deuxième trimestre de 2019; taux de distribution de l’AFFO normalisé de 79,8% pour le trimestre, en baisse par rapport à 80,5% pour le deuxième trimestre de 2019.

AFFO normalisé par part de 0,049 $ au deuxième trimestre de 2020 est demeuré stable par rapport au AFFO normalisé par part de 0,049$ par part au premier trimestre de 2020; taux de distribution de l’AFFO normalisé en baisse de 81,3% à 79,8%.

Ratio de la dette sur l’actif total conservateur de 48,0%.

Acquisitions potentielles de deux propriétés industrielles sous contrôle diligent; une située en Alberta et une située en Ontario, les acquisitions devant être financées par des liquidités, un financement hypothécaire et 2 750 000 parts de catégorie B d'une filiale de société en commandite du FPI. Les parts seront émises à un prix contractuel de 2,00 $ l'unité et échangeables contre des parts de FPI sur une base de 1 pour 1.

Le FPI poursuit à nouveau le processus de migration vers la TSX avec un regroupement de 4 parts pour 1 part prévu au moment de la migration ou vers cette date.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 14 août 2020 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation.

« Nexus a complété avec succès un autre trimestre avec de solides résultats financiers. Notre portefeuille diversifié a prouvé sa résilience, ce qui nous permet de continuer à fournir à nos porteurs de parts les distributions stables auxquelles ils s'attendent, et nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos locataires pour les aider à traverser ces temps difficiles » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous avons toujours géré avec précaution notre bilan et cela nous a permis de maintenir des mesures financières solides au milieu de la pandémie COVID-19, avec un ratio de distribution AFFO inférieur à 80% et un ratio de la dette sur l’actif total à un niveau conservateur de 48%. Avec la réouverture des entreprises partout au pays et le début du processus de reprise de l'économie, nous explorons une fois de plus des acquisitions et allons de l'avant avec notre migration prévue vers la TSX. Sur le plan des acquisitions, nous effectuons une diligence raisonnable pour l’acquisition de deux propriétés industrielles totalisant environ 42 millions de dollars. L’acquisition de ces propriétés ajouterait au portefeuille du FPI des locataires additionnels avec de solides garanties et augmenterait le pourcentage de notre portefeuille industriel, qui s’est avéré être une catégorie d’actifs stable. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.

Trois mois terminés le

30 juin Six mois terminés le

30 juin 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultats financiers Produits locatifs tirés des immeubles 15 040 989 15 003 425 30 633 748 29 389 863 Bénéfice d’exploitation net 9 804 797 9 745 459 19 578 432 18 682 280 Bénéfice net 6 883 796 4 041 737 20 554 796 8 642 714 Trois mois terminés le

30 juin Six mois terminés le

30 juin 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Faits saillants financiers Flux de trésorerie liés aux opérations (“FFO”) (1) 7 664 119 5 433 978 13 947 751 13 521 065 FFO normalisé (1) (4) 7 162 290 6 639 371 14 055 852 12 832 903 Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (“AFFO”) (1) 6 996 139 4 740 759 12 586 398 12 151 163 AFFO normalisé (1) (4) 6 494 310 5 946 152 12 694 499 11 463 001 Distributions déclarées (2) 5 179 529 4 789 115 10 221 314 9 290 370 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (3) 131 745 744 119 729 985 128 744 670 116 150 950 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (3) 131 833 996 119 798 205 128 832 921 116 190 308 Distribution par part, de base et diluée (2) (3) 0,039 0,040 0,079 0,080 FFO par part, de base (1) (3) 0,058 0,045 0,108 0,116 FFO normalisé par part, de base (1) (3) (4) 0,054 0,055 0,109 0,110 AFFO par part, de base (1) (3) 0,053 0,040 0,098 0,105 AFFO normalisé par part, de base (1) (3) (4) 0,049 0,050 0,099 0,099 Taux de distribution de l’AFFO normalisé ajusté, de base (1) (2) (4) 79,8% 80,5% 80,5% 81,0% Ratio de la dette sur l’actif total 48,0% 51,7% 48,0% 51,7%





(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d’intérêts aux états financiers consolidés. (3) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. (4) Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent un montant d’obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu’à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le bénéfice d’exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO normalisés et AFFO normalisés excluent les montants relatifs à l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus. Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent également des ajustements pour des frais de remboursement de la dette de 578 399 $ inclus dans la dépense d’intérêts pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019

Mise à jour sur la COVID-19



La réouverture économique pour les locataires au détail québécois du FPI a commencé en mai et à la fin juin, les centres d’entrainement, les restaurants et les bars ont été autorisés à rouvrir avec la distanciation physique et d’autres mesures de prévention. Le FPI participe au programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») pour la plupart de ses locataires admissibles. Dans le cadre du programme, le FPI doit conclure des ententes de réduction de loyer avec les locataires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 afin de réduire leurs loyers bruts d'au moins 75% pendant ces trois mois, l’AUCLC couvrant 50% des loyers bruts de la période, le locataire restant responsable de 25% des loyers bruts, et le bailleur renonçant à 25% des loyers bruts. Le 8 juin 2020, le gouvernement du Québec a annoncé un programme qui réduirait le montant que le propriétaire était tenu de renoncer à l'égard des locataires d'immeubles situés au Québec qui sont inclus dans le programme AUCLC. Une mise à jour sur le programme québécois a été annoncée le 28 juillet 2020. La majorité des locataires du FPI qui participeront au programme AUCLC sont situés au Québec et, pour ces locataires, le FPI s'attend à renoncer à 12,5% des loyers bruts. Le programme AUCLC s'applique aux entreprises qui ont été les plus durement touchées - celles qui ont connu des réductions de revenus de 70% ou plus pour les mois d'avril à juin 2020. Des reports de paiement ont été offerts à celles qui ne sont pas admissibles au AUCLC et qui ont démontré un besoin financier pour le soutien, alors que la réduction de loyer n'a été offert à des locataires commerciaux ou de bureaux que dans des cas extrêmement limités.

Le total des loyers renoncés dans le cadre du programme AUCLC pour les mois d'avril à juin 2020 est estimé à 150 000 $. Le FPI était un bénéficiaire indirect du programme de subvention salariale d'urgence du Canada et a engagé des coûts pour la mise en œuvre de la distanciation sociale et autres programmes de santé et de sécurité. L’incidence nette du COVID-19 au cours du trimestre a été de réduire le bénéfice d’exploitation net du FPI d’environ 175 000 $. Cette incidence a été partiellement compensée par les frais de déplacement et autres frais généraux et administratifs qui ont diminué en raison des restrictions liées aux voyages et aux opérations commerciales liées à la COVID-19.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net pour le T2 de 9 804 797 $ était plus élevé de 59 338 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 9 745 459 $ pour le même trimestre de 2019. Les propriétés acquises en 2020 ont contribué pour environ 335 000 $ de bénéfice d'exploitation net supplémentaire au T2 2020 par rapport au T2 2019 et les ajustements de loyer contractuels basés sur l'IPC ont augmenté le bénéfice d'exploitation net du T2 2020 d'environ 57 000 $ par rapport au T2 2019. L’occupation des nouveaux locataires à la propriété de Richmond, en Colombie-Britannique, a fait augmenter le bénéfice d'exploitation net d'environ 110 000 $ par rapport au T2 2019. Jusqu'à ce que ces locataires occupent leur espace et commencent à payer leur loyer, le FPI recevait du vendeur les paiements d'obligation de location qui ont été enregistrés dans les autres revenus. La hausse du bénéfice d’exploitation net a été partiellement compensée par l'incidence de la COVID-19, qui a réduit le bénéfice d'exploitation net du T2 2020 d'environ 175 000 $, et la résiliation anticipée d'un locataire à la propriété de Richmond, en Colombie-Britannique, ce qui a réduit le bénéfice d’exploitation net de 195 000 $ par rapport au T2 2019. Le bail a été résilié de façon anticipée pour permettre au FPI de réaliser un projet à valeur ajoutée pour cette propriété. Le taux d'occupation à la fin du trimestre est resté élevé à 94% avec une durée moyenne résiduelle des baux de 4,7 ans.

Les frais généraux et d’administration de 830 590 $ pour le trimestre ont diminué de 51 601 $ par rapport au T2 2019 et de 162 072 $ par rapport au T1 2020 principalement en raison du calendrier des dépenses et en raison de la baisse des frais de déplacement et des frais connexes en raison de la COVID-19.

Le bénéfice net du T2 2020 comprenait un ajustement de la juste valeur positif totalisant 298 248 $, avec 1 854 495 $ d'ajustements de la juste valeur positifs de la valeur comptable des parts de société en commandite de catégorie B. Ces ajustements ont été en partie contrebalancés par des ajustements de la juste valeur négatifs des immeubles de placement et des swaps de taux d'intérêt d'un montant de 871 211 $ et 685 151 $, respectivement. Les ajustements de juste valeur des immeubles de placements résultant des changements d'hypothèses en lien avec l’impact de la COVID-19 ont été partiellement compensés par des ajustements de juste valeur positifs des immeubles industriels acquis au T2 2019 qui ont été réévalués de leur prix d'achat à leur valeur au marché.

Les autres revenus de 1 094 144 $ au cours du trimestre se rapportent à un couru de l'obligation de location estimée qui devrait être reçue du vendeur de la propriété du FPI à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à l'achèvement de la construction et de l'occupation des locataires, dont les dates prévues ont été révisées en lien avec la COVID-19.

Les distributions par part ont diminué pour s'établir à 0,039 $ pour le trimestre en raison des parts émises mais détenues par le FPI pour libération future. Tant que ces parts sont détenues, elles ne sont éligibles à aucune distribution, ce qui a légèrement réduit le ratio de distribution AFFO du FPI au cours du trimestre.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 14 août 2020 pour passer en revue les résultats financiers et l’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 14 septembre 2020. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 5006 comme code d’accès.

Modification du plan de réinvestissement des distributions du FPI

Le FPI a modifié son plan de réinvestissement des distributions (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») afin de faire passer le nombre de parts disponibles aux fins d'émission en vertu du DRIP de 1 975 000 à 4 975 000. Le nombre de parts disponibles aux fins d’émission peut être augmenté à tout moment, sous réserve de l’approbation du conseil des fiduciaires du FPI et de la bourse où les parts sont négociées. D'autres modifications sans conséquence d'ordre administratif ont également été apportées pour mettre à jour le document.

Le DRIP du FPI permet aux porteurs de parts admissibles de choisir de recevoir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI réinvesties dans des parts du FPI. Les porteurs de parts admissibles qui choisissent ainsi recevront une distribution de parts bonifiée égale à 4% pour chaque distribution qu'ils ont réinvestie dans le cadre du DRIP.

La participation d'initiés au DRIP est de 1,5% de la participation totale pour la distribution de juillet payable le 14 août 2020.

Au total, 2 609 223 parts ont été émises dans le cadre du DRIP depuis sa création en février 2014.

Une copie du DRIP se trouve sur la page Relations avec les investisseurs (Investor Relations en anglais) sur le site Web du FPI: www.nexusreit.com .

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 72 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4,0 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 107 925 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 24 107 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.