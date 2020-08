August 14, 2020 01:00 ET

Les Ulis, le 14 août 2020

LEXIBOOK : LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE SUR L’EXERCICE 2019-20 SE PROLONGE. LE CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2020-2021 EST EN CROISSANCE DE 9.2% MALGRE LE CONFINEMENT, GRACE A LA FORTE CROISSANCE DES VENTES SUR INTERNET ET A L’INTERNATIONAL. REFERENCEMENT DES ROBOTS POWERMAN CHEZ COSTCO AU NIVEAU MONDIAL.

Croissance de 9.2% du chiffres d’affaires par rapport à T1 2019-2020 après une bonne consommation de Noël sur les produits Lexibook

Essor des ventes sur les robots Powerman, les Dictionnaires électroniques et des produits à licence

Développement continu à l’international

Premières livraisons des produits sous licence Nintendo

Référencement prometteur du produit star, le robot Powerman, chez Costco dans la quasi-totalité des pays où le distributeur est implanté.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2020 (période du 1er Avril au 30 Juin).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2019/2020 2020/2021 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2,61

0,95

1,66 2,85

1,32

1,53 +9,2%



Total 3 mois 2,61 2,85 +9,2%

Après une saison de Noël satisfaisante, les clients de Lexibook ont terminé l’année avec un niveau de stock généralement bas et se trouvaient donc après la saison dans une situation saine et en position d’achat. Les produits stars ont continué à performer, à l’image des robots éducatifs Powerman, des dictionnaires électroniques, et des jouets classiques comme les ordinateurs d’échecs Chessman. Les licences phares du Groupe (La Reine des Neiges, Spiderman, Pat’ Patrouille, Scrabble, Larousse…) ont également connu des réassorts contribuant à faire progresser le niveau d’activité du Groupe. Enfin, les premières livraisons des nouveautés sous licence Nintendo participent aussi à cette tendance positive.

Le chiffre d’affaires sur le premier trimestre ressort ainsi en hausse de 9.2%, et ce malgré un impact important lié à la crise sanitaire, les principaux clients spécialistes du jouet étant fermés sur une bonne partie du trimestre.

Perspectives

Le Groupe réussit un bon début d’exercice grâce au développement rapide des ventes web et de la croissance de ses ventes à l’international. De belles nouveautés seront donc dévoilées dans les prochaines semaines. Les référencements sur les enseignes ayant déjà finalisé leurs sélections de Noël sont satisfaisants et Lexibook devrait globalement augmenter sa visibilité dans les catalogues de fin d’année, ce qui pourrait avoir un effet positif sur le niveau d’activité du Groupe si la confiance générale des consommateurs face à la crise sanitaire parvient à revenir à un niveau comparable à la période précédant l’arrivée du virus.

Le Groupe a décroché un référencement stratégique et prometteur chez le numéro 2 mondial de la distribution, le distributeur Costco, dans la quasi-totalité des pays où celui-ci est implanté et dans tous les magasins. Le produit sera en test sur le web aux USA pour éventuellement faire son entrée dans les magasins américains en 2021. Les livraisons ont commencé sur le trimestre, notamment au Japon. Ceci permettra au Groupe de renforcer la notoriété de ses marques sur de nouveaux territoires et d’actionner des relais de croissance pour 2021.

Calendrier financier 2020/2021

- Chiffre d’affaires T2 2020-2021 : le 13 novembre 2020

- Rapport semestriel d’activité 2020-2021 : le 30 novembre 2020

- Chiffre d’affaires T3 2020-2021 : le 15 février 2021

- Chiffre d’affaires T4 2020-2021 : le 14 mai 2021

- Document d’Enregistrement universel 2020-2021 : le 30 juin 2021

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs: Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

