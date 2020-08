Groupe Partouche partenaire de Pixel au sein d’un consortium pour exploiter un futur « Resort intégré » au Japon

Paris, le 14 août 2020, à 7h

Groupe Partouche annonce son partenariat avec Pixel Companyz Inc. au sein d’un consortium visant à développer au Japon un Resort Intégré (IR, « Integrated Resort »).

Ce projet de Resort intégré accueillera, en sus d’un casino, un centre de congrès, de conférence et d'exposition, des installations de loisirs, hôtels, restaurants, boutiques et toutes installations contribuant au développement du tourisme.

A ce jour, le Japon ne compte pas de casinos, uniquement des salles de jeux de Pachinko, croisement récréatif entre le flipper et la machine à sous.

Pixel et TTL Resorts Ltd ont récemment signé un partenariat pour former ce consortium et participer au processus d’appel d’offre mené par les gouvernements locaux dans le but de remporter une licence devant être octroyée par le gouvernement central japonais.

Groupe Partouche aura vocation, au sein du consortium, à exploiter le casino à développer au sein du Resort intégré, apportant ainsi son expertise et son savoir-faire dans la gestion de casinos.

Pixel Companyz Inc. (« Pixel »), fondée en 1986, est une société japonaise cotée à la Bourse de Tokyo (JASDAQ), qui intervient dans trois principaux domaines d'activité : Développement et vente de systèmes de production d'énergie solaire et de Resorts ; Innovation système (fourniture de services techniques pour le développement de systèmes et les opérations informatiques pour les institutions financières, et développement de technologie de pointe telle que la blockchain) et Divertissement (conception, développement, fabrication et vente de machines de jeux de casino et autres applications de jeu, ainsi que services de conseil pour les entreprises liées aux sports électroniques.)

TTL Resorts Ltd est une société de conseil spécialisée dans les Resorts Intégrés avec une forte expérience dans le domaine. TTL Resorts fournit des services de conseil aux sociétés souhaitant participer à des activités de Resorts Intégrés au Japon et apporte les meilleurs talents dans ce domaine grâce à un fort réseau international.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

