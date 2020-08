August 14, 2020 01:45 ET

2020. gada 17. augustā AS “Latvijas Gāze” valdē darbu uzsāks Inga Āboliņa, kura pārraudzīs uzņēmuma finanšu pārvaldības jautājumus. I. Āboliņai ir teju 20 gadu pieredze enerģētikas nozarē, tostarp, finanšu plānošanā un vērienīgu investīciju projektu vadībā.

“AS “Latvijas Gāze” vadības vārdā sveicu Ingu ar pievienošanos uzņēmuma vadības komandai. Viņas pieredze finanšu un projektu vadībā palīdzēs īstenot uzņēmuma stratēģisko attīstību un sasniegt izvirzītos mērķus gan tuvākā, gan tālākā nākotnē”, sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.

AS “Latvijas Gāze” valdes locekļa - finanšu vadītāja amats kļuva vakants kopš 2020. gada 1. jūlija, kad darbu uzņēmumā atstāja Sebastians Grēblinghofs. Jaunā valdes locekļa atlase norisinājās konkursa kārtībā. AS “Latvijas Gāze” padomes locekļu balsojums par I. Āboliņas kandidatūras izvēli un apstiprināšanu bija vienprātīgs.

I. Āboliņa kopš 2017. gada strādājusi AS “Sadales tīkls”, pildot valdes locekļa un finanšu direktora pienākumus, no 2001. līdz 2017. gadam – dažādos amatos AS “Latvenergo”, kā arī pirms tam guvusi pieredzi konsultāciju nozarē un valsts pārvaldē.

Viņai ir divās augstskolās - Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE Riga) un Latvijas Universitātē iegūti maģistra grādi biznesa vadībā, bakalaura grāds biznesa vadībā, kā arī Oksfordas Universitātes SAID Biznesa skolā apgūta augstākās vadības līmeņa līderības programma un iegūts IPMA A līmeņa sertifikāts.

Uzņēmuma jaunā valdes locekle paralēli darbam AS “Latvijas Gāze” neieņem citus vadošus amatus, tādejādi ieguldot uzņēmuma darbā un attīstībā 100% profesionālās atdeves.

I. Āboliņai pašlaik nepieder AS “Latvijas Gāze” akcijas.

AS “Latvijas Gāze” valdē darbu turpina trīs līdzšinējie valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, valdes priekšsēdētāja vietnieks Deniss Jemeļjanovs un valdes locekle Elita Dreimane.

AS “Latvijas Gāze” ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem. Uzņēmuma mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna, kurā ietilpst arī Latvijas dabasgāzes sadales operators AS “Gaso”, līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS “Latvijas Gāze” ir pārliecinoši lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

AS “Latvijas Gāze” ir vairāk kā 6000 akcionāru vismaz 15 valstīs - gan Baltijas jūras reģionā (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Krievijā, Vācijā un Norvēģijā), gan citur pasaulē (Luksemburgā, Francijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, ASV, Kanādā u.c.). Uzņēmuma akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā.