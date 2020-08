Wirtek er et konsulent- og udviklingshus, som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kunde­partnerskaber ved at skabe merværdi for vores kunder. Se yderligere information på www.wirtek.com .

Wirtek A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen – WIRTEK (DK0060040913)