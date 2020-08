Schouw & Co. har fredag offentliggjort delårsrapport for 2. kvartal 2020; stærkt 2. kvartal med væsentlig fremgang i EBITDA og en omsætning fastholdt på niveau med året før, trods lavere råvarepriser og situationen med coronavirus.



Hovedpunkter



Stærkt 2. kvartal med væsentlig fremgang i EBITDA



Omsætning fastholdt på niveau med året før



Markant styrket positivt cash flow fra drift



Koncernens diversificering afbøder konsekvenserne af coronavirus



EBITDA-forventning for året genoptages på det oprindelige niveau

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”På trods af den globale usikkerhed er Schouw & Co. kommet rigtig godt igennem 2. kvartal 2020. Driftsresultatet i koncernen som helhed og i fire af de seks virksomheder har aldrig været højere i 2. kvartal. Styrken og risikospredningen i konglomeratet har virkelig vist sig værdifuld.



Ledelserne og medarbejderne i virksomhederne har været omstillingsparate og har taget et stort ansvar for at sikre koncernens indtjeningsevne. Vi har fået skabt overblik og har tilpasset os til en ny hverdag. Vi er derfor i stand til at genoptage forventningen til EBITDA på samme attraktive niveau, som vi stillede markedet i udsigt i begyndelsen af året.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet



Fredag den 14. august 2020 kl. 14:00



Telefonnummer til deltagere (pin ikke nødvendig): DK: +45 78723252, UK +443333009264, US: +18332498404





Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.





Delårsrapporten offentliggøres i kategorien intern viden i henhold til Finanstilsynets krav, fordi suspenderingen af de finansielle forventninger ophæves, og resultatforventningen genoptages på side 5 i delårsrapporten. Der er ikke andre oplysninger i delårsrapporten, som vurderes at udgøre intern viden.

