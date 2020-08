Aspo Oyj

Pörssitiedote

14.8.2020 klo 13.00







Aspo Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Aspo Oyj on luovuttanut 5 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2020 antamaan osakeantivaltuutukseen. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.



Luovutuksen jälkeen Aspo Oyj:n hallussa on 161 650 kpl yhtiön omia osakkeita.



Sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2020 on tiedotettu 18.6.2020 julkaistulla pörssitiedotteella.



ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com







JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.