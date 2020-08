MONTRÉAL, 14 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société) vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires non audités et son rapport de gestion pour le second trimestre clos le 30 juin 2020.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d’indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

Impacté par la crise de la COVID-19, Dynacor, après trente-six (36) trimestres consécutifs de profits, a enregistré une perte nette de (-0,7 M$) (-0,02 $ par action), comparé à un revenu net de 0,7 M$ (0,02 $ par action) pour la même période de 2019 (« T2-2019 »).

Au cours du trimestre, la Société a concentré ses efforts à monétiser ses stocks et créances, réduisant ainsi ses risques et solidifiant sa situation financière. La Société a augmenté son encaisse de 4,5 M$, de 16,1 M$ au 31 mars 2020 à 20,6 M$ au 30 juin 2020 et a repris ses opérations avant la fin de la période.

Suite aux très bons résultats financiers de T1-2020, le résultat net pour la période de six mois close le 30 juin 2020 s’élève à 1,7 M$ comparativement à 1,9 M$ pour la même période de 2019.

FAITS SAILLANTS T2-2020

Au cours de T2-2020, avec la crise mondiale de la COVID-19 et l’état d’urgence déclaré au Pérou, la Société a dû arrêter ses achats de minerai et temporairement interrompre ses opérations de traitement pendant près de trois mois et ce qui a impacté les résultats financiers de la période. Compte tenu de sa solide situation financière et de la reprise graduelle de ses activités, la Société a continué sa politique de dividendes en déclarant en juin un dividende de 0,015$ CA par action qui a été payé en juillet.

Opérationnels

Volume traité de 3 244 tonnes comparé à 22 737 tonnes en T2-2020 ;

Production de 1 897 onces d’or comparativement à 18 095 onces en T2-2019.

Financiers

Encaisse de 20,6 M$ au 30 juin 2020 comparativement à 6,7 M$ à fin 2019 ;

Ventes de 8,0 M$ comparativement à 22,7 M$ en T2-2019 ;

Charges de 0,5 M$ relatives au maintien de tous les employés de production et d’achat de minerai afin d’être prêt pour le redémarrage des activités ;

Perte nette de (-0,7 M$) (-0,02 $ par action) en T2-2020, comparé à un résultat net de 0,7 M$ en T2-2019 ;

BAIIA ( 1 ) de (-0,1 M$) comparativement à 1,9 M$ en T2-2019 ;

de (-0,1 M$) comparativement à 1,9 M$ en T2-2019 ; Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de (-0,03 M$) comparativement à 1,6 M$ en T2-2019.

Retour aux actionnaires

Dividende trimestriel de 0,015 $ CA par action pour un montant global de 0,4 M$ (0,6 M$ CA) payé en juillet 2020.

(1) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l’action sur le marché.

RESULTATS DES OPERATIONS

Extraits des états consolidés intermédiaires non audités du résultat global

Pour les périodes de trois

mois closes

les 30 juin

Pour les périodes de six

mois closes

les 30 juin

(en 000 $) 2020 2019 2020 2019



Ventes 8 007 22 697 38 876 45 616 Coût des ventes (7 975 ) (20 139 ) (33 895 ) (40 268 ) Marge brute d’opération 32 2 558 4 981 5 348 Frais généraux et d'administration (746 ) (1 150 ) (1 837 ) (2 107 ) Autres projets (13 ) - (141 ) - Résultat opérationnel (727 ) 1 408 3 003 3 241 Résultat avant impôts (755 ) 1 325 2 892 3 106 Résultat net et global (685 ) 757 1 700 1 937 Résultat par action De base (-$0,02 ) $ 0,02 $ 0,04 $ 0,05 Dilué (-$0,02 ) $ 0,02 $ 0,04 $ 0,05

Les ventes totales se sont élevées à 8,0 M$ comparées à 22,7 M$ en T2-2019. Cette diminution de 14,7 M$ est due à la diminution des onces vendues (-17,2 M$) partiellement compensée par un prix de vente plus élevé (2,5 M$).



Toutes les charges engagées au cours du trimestre y compris les frais fixes d’opération ont été comptabilisés en coût des ventes ce qui explique la faible marge brute d’opération.

Conciliation des mesures de rendement non conforme aux IFRS

Pour les périodes de trois

mois closes les

30 juin

Pour les périodes de six

mois closes les

30 juin

(en 000 $) 2020 2019 2020 2019 Conciliation du résultat global au BAIIA

Résultat net et global (685 ) 757 1 700 1 937 Impôts sur les résultats (70 ) 568 1 192 1 169 Produits et charges financières 31 25 49 65 Amortissement 599 616 1 239 1 261 BAIIA (125 ) 1 966 4 180 4 432





FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES, D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITES

Activités opérationnelles

En T2-2020, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à -0,03 M$ (3,2 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2020) comparativement à 1,6 M$ en T2-2019 (3,5 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2019). Cette diminution s’explique par la baisse de la marge brute d’opération du fait d’une plus faible production.

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 5,0 M $ (18,1 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2020) comparé à 0,4 M$ en T2-2019 (1,8 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2019). Les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevées à 5,0 M$ (14,9 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2020) comparé à (-1,2 M$) en 2019 (-1,6 M$ pour la période six mois close le 30 juin 2019) principalement expliquées par la baisse des stocks.

Activités de financement

En 2020, deux dividendes trimestriels de 0,015 $ CA par action ont été payés pour un montant de dividende trimestriel de 0,4 M$ (0,6 M$ CA). En 2019, deux dividendes trimestriels de 0,010 $ CA par action avaient été payés pour un montant de dividende trimestriel de 0,3 M$ (0,4 M$ CA).

En 2020 et 2019, la Société a effectué des remboursements trimestriels pour ses contrats de locations de 0,2 M$.

Liquidités

Au 30 juin 2020, la Société avait un fonds de roulement de 21,7 M$ dont 20,6 M$ en encaisse (19,6 M$ dont 6,7 M$ en encaisse au 31 décembre 2019).

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 juin 2020, l'actif total s'élevait à 70,2 M$ (74,8 M$ au 31 décembre 2019). Les principales variances depuis la fin d’exercice 2019 se composent de l’augmentation significative de l’encaisse et les baisses des stocks et l’emprunt bancaire.

(en M $) (non audités) Au 30 juin, Au 31 décembre, 2020 2019 Encaisse 20,6 6,7 Stocks 4,6 18,3 Immobilisations corporelles 19,9 21,0 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18,8 18,7 Autres actifs 6,3 10,1 Total des actifs 70,2 74,8 Emprunt bancaire - 3,0 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 3,8 3,8 Autres passifs 5,5 8,0 Capitaux propres 60,9 60,0 Total des passifs et des capitaux propres 70,2 74,8





PERSPECTIVES

Un protocole de santé-sécurité a été préparé et contient des mesures à prendre en place afin de gérer le risque d’exposition à la COVID-19 dans les locaux de la Société y compris l’unité de production ainsi que l’établissement de standards de prévention et de contrôle afin de prévenir l’apparition et ou le développement du virus ainsi que la protection de la santé des travailleurs, fournisseurs, clients et visiteurs.

Les achats et les activités de traitement de la Société ont repris en juin sans problème. En juillet, nous avons traité une moyenne supérieure à 230 tonnes par jour avec comme objectif d’atteindre la pleine capacité de 300 tonnes par jour d’ici à la fin du troisième trimestre.

PROFIL DE DYNACOR

Dynacor est une société de production d'or payant des dividendes et ayant son siège social à Montréal, Canada. La société est engagée dans la production par le traitement du minerai acheté auprès de ASM (exploitation artisanale et à petite échelle). À l'heure actuelle, Dynacor produit et explore au Pérou, où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience et d'expertise. En 2019, Dynacor a produit 80 677 onces d'or.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère «PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

