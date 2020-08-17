NEW YORK, Aug. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020年8月16日 (EDT時間 晚上10時)《KAWS:HOLIDAY》第五站登陸太空! 由2018年起展开的《KAWS:HOLIDAY》世界巡回展览，从首尔出发，到台北、香港及日本，每一站均获得极大回响。2020年，KAWS再次与长期合作伙伴、主办及策展单位AllRightsReserved携手合作，《KAWS:HOLIDAY》展开新一趟旅程，其最具代表性的作品COMPANION升空，穿越大气层，与世界各地的朋友一起远离地球繁嚣。跟随COMPANION这趟疗愈太空之旅，居高临下回望地球。



在《KAWS:HOLIDAY》太空站，穿上宇宙飞行服的COMPANION乘搭探空气球以超高速攀升至最高点约41.5公里（即136,296呎）抵达平流层（Stratosphere），升至最高点后，COMPANION以无重状态在太空漫游，逗留约两个多小时后从无人之境返回地球，完成这趟探索太空之旅。整个探索过程由准备升空、启程至降落历时约8小时，特别以360度全景摄录机纪录，捕捉COMPANION历史性的升空时刻，同时记录COMPANION诞生20周年。

KAWS时常为艺术作品发掘无限可能性，他表示：「今年有很多项目取消了，我希望创造一项大家可以安坐家中安全地感受和体会的作品。」KAWS续表示：「今年是我创造COMPANION 20周年，我觉得要在有限的环境当中做出特别的事情。过去的几个月，我好像被抑压着，投入创作这次《KAWS:HOLIDAY》太空站，确实给我一个释放、逃离的机会。」

《KAWS:HOLIDAY》太空站 短片 于KAWS IG上 : @kaws 于AllRightsReserved IG上 : @arr.allrightsreserved 于AllRightsReserved Facebook上 : @AllRightsReserved

国际知名艺术家KAWS，来自美国纽约西南部工业区的布鲁克林，曾在多个国家举办艺术个展。KAWS在广告灯箱、电话亭及巴士站上画上具有个人标志的骷髅头及XX 眼睛图案，并因此而闻名。KAWS 的作品对当代视觉文化产生强大冲击，并于欧美及日本等地受到热烈追捧。



AllRightsReserved创意工作室（ARR），2003年于香港成立。ARR的长期合作伙伴为著名美国当代艺术家KAWS。由2010年的KAWS:PASSING THROUGH开始，到持续进行中的KAWS:HOLIDAY─巨型充气雕塑COMPANION，以各种轻松姿态、于不同地区展出，包括韩国站（2018年7月），台北站（2019年1月），香港站（2019年3月）和日本站（2019年7月）。

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