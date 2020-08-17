NEW YORK, Aug. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020年8月16日 (EDT時間 晚上10時)《KAWS:HOLIDAY》第五站登陸太空! 由2018年起展開的《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，從首爾出發，到台北、香港及日本，每一站均獲得極大迴響。2020年，KAWS再次與長期合作夥伴、主辦及策展單位AllRightsReserved攜手合作，《KAWS:HOLIDAY》展開新一趟旅程，其最具代表性的作品COMPANION升空，穿越大氣層，與世界各地的朋友一起遠離地球繁囂。跟隨COMPANION這趟療癒太空之旅，居高臨下回望地球。



在《KAWS:HOLIDAY》太空站，穿上太空衣的COMPANION乘搭探空氣球以超高速攀升至最高點約41.5公里（即136,296呎）抵達平流層（Stratosphere），升至最高點後，COMPANION以無重狀態在太空漫遊，逗留約兩個多小時後從無人之境返回地球，完成這趟探索太空之旅。整個探索過程由準備升空、啟程至降落歷時約8小時，特別以360度全景攝錄機紀錄，捕捉COMPANION歷史性的升空時刻，同時記錄COMPANION誕生20週年。

KAWS時常為藝術作品發掘無限可能性，他表示：「今年有很多項目取消了，我希望創造一項大家可以安坐家中安全地感受和體會的作品。」KAWS續表示：「今年是我創造COMPANION 20週年，我覺得要在有限的環境當中做出特別的事情。過去的幾個月，我好像被抑壓著，投入創作這次《KAWS:HOLIDAY》太空站，確實給我一個釋放、逃離的機會。」

《KAWS:HOLIDAY》太空站 短片 於KAWS IG上 : @kaws 於AllRightsReserved IG上 : @arr.allrightsreserved 於AllRightsReserved Facebook上 : @AllRightsReserved

國際知名藝術家KAWS，來自美國紐約西南部工業區的布魯克林，曾在多個國家舉辦藝術個展。KAWS在廣告燈箱、電話亭及巴士站上畫上具有個人標誌的骷髏頭及XX 眼睛圖案，並因此而聞名。KAWS 的作品對當代視覺文化產生強大衝擊，並於歐美及日本等地受到熱烈追捧。

AllRightsReserved創意工作室（ARR），2003年於香港成立。ARR的長期合作夥伴為著名美國當代藝術家KAWS。由2010年的KAWS:PASSING THROUGH開始，到持續進行中的KAWS:HOLIDAY─巨型充氣雕塑COMPANION，以各種輕鬆姿態、於不同地區展出，包括韓國站（2018年7月），台北站（2019年1月），香港站（2019年3月）和日本站（2019年7月）。

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