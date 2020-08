Ledelsesændring i PFA Asset Management A/S

PFA Asset Management A/S, der varetager den daglige ledelse af Investeringsforeningen PFA Invest, skal hermed meddele, at der foretages ændringer i ledelsen, idet Christian Lindstrøm Lage fratræder som direktør.

Pr. 1. september 2020 tiltræder Irene Holmstykke som direktør. Irene Holmslykke kom til PFA Asset Management A/S i januar 2019 og havde mere end 10 års erfaring fra en række ledende stillinger på investeringsområdet i Danske Bank og Danske Markets. Før det var hun Head of Risk i Realkredit Danmark. Hun har en Bachelorgrad indenfor Science and Economics. Derudover har hun taget en MBA (Executive Master in Business Administration) og bestyrelsesuddannelsen på Copenhagen Business School.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen på sbs@pfa.dk eller på telefon 39 17 60 87.

