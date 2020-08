August 17, 2020 07:15 ET

August 17, 2020 07:15 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote 17.8.2020 klo 14.15

INVESTORS HOUSEN JOHDON PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2020-2025

Kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa toimivan Investors Housen hallitus on tänään päättänyt johdon kannustinohjelmasta, jossa voidaan myöntää yhteensä 780.000 osakkeeseen oikeuttavaa osakeoptiota. Kannustinohjelma koskee toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä. Näiden lisäksi konsernissa on käytössä koko henkilöstöä koskeva henkilöstörahasto-pohjainen palkitsemisjärjestelmä, joka sijoittaa varansa mm yhtiön osakkeeseen. Palkitsemisen keskeisenä tarkoituksena on osakkeenomistajien, johdon ja henkilöstön intressien yhdistäminen ja osakkeenomistaja-arvon luominen.

Toimitusjohtaja Petri Roinisen osakeoptio-ohjelman perustiedot ovat:

oikeus merkitä 2024-2025 yhteensä 680.000 osaketta hintaan 5,55 €/osake, mistä vähennetään 17.8.2020 alkaen merkintäaikaan saakka tehty voitonjako

oikeus optioihin syntyy välittömästi ja osakkeiden merkintämahdollisuus 1.1.2024-31.12.2025

edellytys osakeoptioiden käytölle on sidottu osakkeen arvon kehittymiseen siten, että raja-arvona on 8,00 € osakekohtainen arvo

Johtaja Timo Rantalan osakeoptio-ohjelman perustiedot ovat:

oikeus osakeoptioon syntyy neljässä 25.000 kappaleen erässä aina tammikuun ensimmäisenä päivänä vuosina 2021-2024

oikeus merkitä osakkeita hinnalla 6,00 € on voimassa 1.1.2024-30.6.2025

Investors Housen johtoryhmän jäsenten - poislukien toimitusjohtaja Roininen ja johtaja Rantala - henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta voidaan palkita vuosittain 0-3 kuukauden palkkaa vastaavalla määrällä yhtiön osakkeita, rahaa tai osakkeiden ja rahan yhdistelmää. Tavoitteet sopii ja palkitsemispäätöksen tekee toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Olemme kuluvan vuoden aikana merkittävällä tavalla uudistaneet liiketoiminta- ja johtamisrakennettamme. Vuoden 2020 aikana on uudistettu sekä hallitus että johtoryhmä. Nyt julkistettu kannustinmalli on yksi osa uudistusta.

Olemme aikaisemmin kerrotulla tavalla valmistelleet strategiaa jaksolle 2020-2024. Kerromme strategisista tavoitteista ja suunnitelmista Q3 2020 lopulla syyskuussa.’’

Investors Housella on tällä hetkellä 6.182.287 osaketta, joista sen omassa hallussa on 231.854 kappaletta. Yhtiökokous on 28.4.2020 myöntänyt hallitukselle yhteensä 5.000.000 osakkeen osakeantivaltuuden.

Helsinki 17.8.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.