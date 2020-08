August 17, 2020 07:15 ET

August 17, 2020 07:15 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote 17.8.2020 klo 14.15

INVESTORS HOUSEN VAIHTOEHTOISSIJOITUSTEN JOHTAJAKSI TIMO RANTALA

Kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa toimiva Investors House ja sen tytäryhtiö Investors House Rahastot ovat nimittäneet Timo Rantalan (56) johtajaksi, vaihtoehtoissijoitukset ja uudet liiketoiminnot. Tehtävässä Rantalan vastuualueeseen kuuluu kehittää ja johtaa uusia vaihtoehtoisrahastoja ja muita yhteissijoitusmuotoja sekä uusia liiketoimintamalleja tavoitteena konsernin kasvava ja kannattava liiketoiminta.

Rantala aloittaa 17.8.2020. Hän on Investors Housen johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle.

Investors Housen johtoryhmän muodostavat 17.8.2020

- Petri Roininen, toimitusjohtaja

- Matti Leinonen, talousjohtaja

- Marja Törnroos, suorat kiinteistösijoitukset ja riskienhallinta

- Aarni Pursiainen, rahastoliiketoiminta

- Timo Rantala, vaihtoehtoissijoitukset ja uudet liiketoimintamallit

Toimitusjohtaja Petri Roininen

’’Timo on vahvasti verkottunut koko kiinteistökentässä. Hän on aikaisemmissa tehtävissään onnistuneesti kehittänyt uusia liiketoimintamalleja kuten vaihtoehtoistarahastoja yhteistyössä muiden sijoittajatahojen kanssa. Timon mukaantulo on merkittävä vahvistus erityisesti kehittyvän Palvelusegmenttimme liiketoiminnalle.”

Johtaja Timo Rantala

’’Tunnistan suomalaisessa sijoitusmarkkinassa vahvaa kiinnostusta ja halua sijoittaa yhdessä hajautettuihin ja ammattitaitoisesti johdettuihin vaativiin vaihtoehtoisiin instrumentteihin. Valmistelemme parhaillaan kiinteistöprojektien rakennusaikaisiin luottoihin keskittyvää rahastoa. Jatkossa tarkoitus on luoda muitakin kiinteistösijoittamiseen liittyviä sijoitustuotteita. Investors House -konserni tarjoaa monipuolisen ja osaavan alustan osaavine henkilöineen, jonka pohjalta on miellyttävää luoda uusia kiinnostavia palvelumalleja markkinaan.”

Helsinki 17.8.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Timo Rantala, puh 045 208 4448

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.