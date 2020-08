TORONTO, 17 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui les lauréats de la deuxième année des Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage .

Alors que de nombreuses entreprises à travers le monde sortent d’une période difficile et complexe, et réinventent les possibilités pour l'avenir, les comptables et aides-comptables continuent de porter le flambeau de la communauté d’affaires du pays. Leur service inégalé et leurs conseils fiables ont aidé les chefs d’entreprise à prendre des décisions importantes, et bénéficier ainsi d’une tranquillité d’esprit durant cette période d’incertitude, tout en les aidant à naviguer dans la « nouvelle norme ». Le programme des prix de cette année salue les comptables, les aides-comptables et les petites entreprises du pays, qui ont eu un impact positif au moment où ils en avaient le plus besoin.

Annoncés à une cérémonie virtuelle des prix le 14 août 2020, et animée par Mark Hubbard, Directeur de partenaire pour développement chez Sage, la liste des lauréats de cette année comporte :

Alan Salmon - Prix pour l'ensemble des réalisations : Andrée Dubé, Intégratech (Longueil, QC)



Comptable partenaire de l'année : John O’Keefe, O’Keefe Accounting Group (Port Hope, ON)

Aide-comptable partenaire de l’année : Sara Gibb, Flow Works Bookkeeping and Consulting (Chemainus, C.-B.)

Petite entreprise de l’année : Tamara Goddard, Four Our Future Indigenous Economics Ltd. (Vancouver-Nord, C.-B.)

Prix de l’innovateur : Cheryl-Lynn Schaefer, Now Bookkeeping (Kelowna, C.-B.)

Formatrice de l’année : Anna Abbruzzese, Actium Consulting Inc., (Toronto, ON)

Prix de l’influenceur Web : Bianca Mueller, Books by Bianca (Burnaby, C.-B.)



« Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage rend hommage aux comptables et aides-comptables exceptionnels du Canada, ainsi qu’à leurs clients de petites entreprises. Et c’est pour nous, l’occasion de souligner l’expertise et les réalisations des meilleurs au pays. Chacun des gagnants de cette année démontre un engagement fort envers le service client, des connaissances approfondies, une persévérance dans le perfectionnement professionnel continu, et une aide aux communautés locales, » a déclaré Nancy Tichbon, VPD et directrice générale de Sage Canada. « Sage salue l’excellence de chacun des lauréats, et est inspiré par l'influence qu'ils exercent sur notre industrie ».

Quant au programme 2020, le comité de juges a reçu 151 candidatures dans six catégories de prix. Les gagnants sont des comptables, aides-comptables et petites entreprises du pays, exerçant seuls ou en partenariat dans un cabinet. Ils ont démontré des normes élevées d'excellence en entrepreneuriat, service client, perfectionnement continu, formation et avancement de la profession au Canada.

Les membres du comité des juges comprennent :

Yan-Yan Lee

Directrice principale, Finance

Ronald McDonald House British Columbia & Yukon

Valoree McKay, CAE

PDG

CPB Canada

Steve Ryujin

V.-P. Small Segment Canada

Sage



Doretta Thompson, BA, CAPA

Responsable du programme de littératie financière

Directrice, Responsabilité sociétale

Comptables professionnels agréés du Canada

Brendan Woods

Vice-Président

Sage AutoEntry

Saluer l’innovation dans la gestion des cabinets

Alan Salmon - Prix pour l'ensemble des réalisations de cette année, a été remis à Andrée Dubé, fondatrice d’Intégratech, situé à Longueuil, Québec, Canada. Fondé en 1987, Intégratech est un cabinet TI comprenant une division comptable et de tenue de livres, qui attribue à l'automatisation le mérite d'avoir contribué à accroître l'efficacité dans le cabinet.

L’approche pratique et innovante d’Andrée de la résolution de problèmes l’a amenée à créer ses propres applis, notamment un outil d'automatisation révolutionnaire, appelé IntegraPortation (IP). Le développement de cette solution innovante et robuste est utilisée par bon nombre de professionnels de l’industrie aujourd’hui pour améliorer l’efficacité, et établir la célèbre formule publicitaire de l’entreprise : « Chez Intégratech, on ne saisit jamais deux fois les mêmes informations ».

Tout au long de sa carrière, Andrée a été une fervente relationniste pour la communauté française de la comptabilité et de la tenue de comptes, et elle a été une membre fière et de longue date de Sage Accountant Advisory Council.

À propos de Sage

Sage (FTSE : SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagnés de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et communautés à travers les bons moments, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.