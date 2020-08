Verizon y The Walt Disney Company extienden acuerdo para brindarles a los clientes más entretenimiento, agregando más valor con los planes Mix & Match Unlimited para que todos obtengan lo que necesitan, sin pagar por las cosas que no.

Los nuevos planes de Verizon ofrecen aún más valor por el mismo precio

El paquete The Disney Bundle (Disney +, Hulu y ESPN +) ahora se incluye en Play More y Get More Unlimited¹

Todos los planes son compatibles con la red nacional 5G de Verizon que se lanzará este año²

El plan Just Kids ahora es ilimitado, con más flexibilidad para mirar, aprender y jugar

NUEVA YORK, Aug. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, Verizon ofrece a los clientes aún más razones para estar en la red más premiada³. Agregando más valor en los planes Mix & Match Unlimited y un acuerdo extendido con el segmento Direct-to-Consumer & International de The Walt Disney Company, los clientes de Verizon obtienen más películas y programas, más deportes, más datos y más formas de ahorrar.

A partir del 20 de agosto, Disney +, Hulu y ESPN +¹ se incluirán en determinados planes wireless Mix & Match Unlimited, junto con funciones como Apple Music y las velocidades ultrarrápidas de 5G Ultra Wideband², lo que brinda a los clientes más valor por el mismo precio.

“Nuestros nuevos planes Mix & Match hacen que la elección sea más clara que nunca: los clientes obtienen la mejor red y el mejor valor con Verizon”, dijo Frank Boulben, vicepresidente senior de marketing y productos de Verizon Consumer Group. “Lideramos la industria dándoles a nuestros clientes Disney + por nuestra cuenta. Ahora estamos agregando The Disney Bundle, que incluye Disney +, Hulu y ESPN +, para más opciones de entretenimiento que atraen una variedad de intereses. No podemos esperar a ver qué eligen los clientes para satisfacer sus necesidades ".

“La adición de The Disney Bundle a nuestro acuerdo con Verizon refuerza nuestro compromiso de brindar a sus suscriptores acceso a entretenimiento de alta calidad de Disney +, Hulu y ESPN +”, dijo Sean Breen, EVP, Platform Distribution, The Walt Disney Company. “Siempre estamos buscando las formas de mayor beneficio para que los consumidores experimenten nuestro contenido y nos complace trabajar con Verizon para poder brindarles a sus clientes estas nuevas y atractivas ofertas”.

Mix and Match a tu manera, pagando solo lo que tu necesitas

Mix & Match permite a los clientes elegir el plan ilimitado de 5G que se adapte a sus necesidades, de modo que solo paguen por lo que quieran. Desde el plan Just Kids, ahora con datos ilimitados por tan solo $35 al mes, hasta el plan Get More Unlimited por tan solo $55 al mes⁴. Todos pueden acceder a lo que necesitan con Mix & Match.

Todos los nuevos planes inalámbricos Mix & Match respaldan nuestra red 5G Nationwide a partir de este año. Los planes Play More, Do More y Get More incluyen acceso ilimitado de banda ultra ancha 5G donde está disponible, lo que brinda velocidades ultrarrápidas para descargar películas completas en segundos, juegos más fluidos con tiempos de respuesta rápidos y experiencias de AR/VR en vivo.

A continuación,un desglose de cómo los clientes pueden combinar cuando se suscriben a cuatro líneas con AutoPay y facturación electrónica incluida:

Get More Unlimited: ¿Quieres todo? Obtén todo con Get More Unlimited. Disfruta del entretenimiento con Disney +, Hulu y ESPN + incluidos. Los amantes de la música obtienen Apple Music con 60 millones de sus canciones favoritas para transmitir o descargar incluidas. Además, los clientes obtienen Premium Network Access⁵, datos de puntos de acceso ilimitados, 600 GB de Verizon Cloud Storage y 50% de descuento en planes de dispositivos conectados, ahora con relojes inteligentes y HumX incluidos, junto con planes de tableta y jetpack. Get More ofrece a los clientes un valor inigualable y cientos de dólares en ahorros cada año.

Do More Unlimited: Desbloquee la creatividad y la naturaleza emprendedora con Premium Network Access, datos de punto de acceso ilimitados, 600 GB de almacenamiento en la nube, 50% de descuento en planes de dispositivos conectados y punto de acceso móvil ilimitado para ser más productivo sobre la marcha y en más lugares. Los clientes también obtienen 6 meses de Disney +⁶ y 6 meses de Apple Music⁷, gratis.

Play Unlimited: ¡Está todo aquí! La magia de las películas, la televisión galardonada y el contenido deportivo apasionante están siempre a tu alcance con The Disney Bundle, que incluye Disney +, Hulu y ESPN +¹. Los clientes pueden transmitir lo mejor en entretenimiento con Premium Network Access, compartir su conexión con datos de puntos de acceso ilimitados y obtener 6 meses de Apple Music gratis.

Start Unlimited: Si los clientes solo quieren lo básico, nuestro plan Start Unlimited está diseñado para todos, todo en la red más premiada. Incluye 6 meses de Disney + y 6 meses de Apple Music, por nuestra cuenta.

Just Kids: Los niños ahora pueden acceder a datos ilimitados para mirar, jugar y aprender sin preocuparse por la cantidad de datos que usan. Los niños obtienen la libertad que desean y los padres la tranquilidad que necesitan, con la capacidad de establecer límites en las horas del día o los límites de uso de datos, controlar la ubicación y filtrar contenido. Con velocidades máximas de 5 Mbps y llamadas / mensajes de texto ilimitados a 20 contactos aprobados, este plan es perfecto para esa primera experiencia con un teléfono inteligente.

Lo mejor en streaming

El paquete The Disney Bundle, con Disney +, Hulu y ESPN +, ahora se incluye en los nuevos planes Play More y Get More Unlimited. Por lo tanto, los clientes de Verizon obtienen más entretenimiento que nunca con emocionantes Disney + Originals como The Mandalorian, nominada al Emmy, y la enorme biblioteca de películas y series de televisión de éxito de Hulu, incluidos los originales de Hulu como el drama ganador del Emmy, The Handmaid's Tale, la serie nominada al Emmy, Little Fires Everywhere y la comedia ganadora del Globo de Oro, Ramy. ESPN + ofrece miles de archivos exclusivos además de eventos deportivos en vivo de MLB, UFC, deportes universitarios, golf y fútbol, ​​y programación original como NFL Primetime y Peyton's Places, nominada al premio Emmy.

Los clientes existentes que actualmente tienen acceso por 12 meses a Disney + por nuestra cuenta, pueden cambiar a nuestros nuevos planes Play More y Get More Unlimited con The Disney Bundle incluido, o por tan solo $ 6 por mes pueden permanecer en su plan actual y agregar ESPN + y Hulu para completar el paquete The Disney Bundle.

¿Cuándo está disponible?

A partir del 20 de agosto, los clientes pueden visitar espanol.verizon.com/plans para elegir entre Start, Play More, Do More, Get More y Just Kids para que todos tengan el plan ilimitado que necesitan en la red más premiada. También hay descuentos disponibles para militares, enfermeras, maestros, socorristas y estudiantes.

¹ Requiere activación de línea en los nuevos planes Play More Unlimited o Get More Unlimited a partir del 20/08/20. El paquete Disney incluye Disney +, Hulu (plan con publicidad) y ESPN +. (Debe inscribirse con Verizon antes del 28/02/21). Acceda al contenido de cada servicio por separado. Se aplican condiciones adicionales. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. © 2020 Disney y sus entidades relacionadas.

² 5G Nationwide requerirá un dispositivo con capacidad 5G dentro del área de cobertura de Verizon. El acceso de banda ultra ancha 5G requiere un dispositivo con capacidad 5G dentro del área de cobertura de banda ultra ancha 5G. Acceso de banda ultra ancha 5G incluido con los planes Get More Unlimited, Do More Unlimited y Play More Unlimited. Descargas sobre 5G Ultra Wideband. Dependiendo de la ubicación, se carga a través de 5G Ultra Wideband o 4G LTE; las cargas a través de 4G LTE no contarán para su asignación de datos 4G LTE. El punto de acceso de banda ultra ancha 5G es ilimitado mientras se encuentre en un área de servicio de banda ultra ancha 5G.

³ Verizon recibió el mayor número de premios en calidad de red por vigésima vez en comparación con todas las demás marcas en los estudios de rendimiento de calidad de redes inalámbricas de J.D. Power 2003-2020 Volumen 1 y 2 de EE. UU. La calidad de la red mide la satisfacción de los clientes con el rendimiento de su red con los operadores inalámbricos. Para obtener información sobre los premios J.D. Power 2020, visite jdpower.com/awards para obtener más detalles.

⁴ Precio con 4 líneas. Máximo 10 líneas. Se requiere pago automático y facturación sin papel.



⁵Acceso a la red premium: obtenga acceso a 50 GB de datos premium 4G LTE por mes. Más transmisión HD de 720p cuando la activa en la configuración de su plan. En tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico después de superar los 50 GB / mes / línea.

4G LTE ilimitado: en tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico (solo después de 50 GB / mes en los planes Play More Unlimited, Do More Unlimited y Get More Unlimited). Hotspot móvil ilimitado / anclaje a red disponible en Play More, Do More y Get More Unlimited. En tiempos de congestión, las velocidades de Mobile Hotspot pueden ser temporalmente más lentas que el resto del tráfico y reducirse a 600 Kbps (solo después de 15 GB / mes en los planes Play More y Do More Unlimited y después de 30 GB / mes en el plan Get More Unlimited); El uso de Mobile Hotspot cuenta para la asignación de datos. Roaming de datos nacionales a velocidades 2G. [Los datos internacionales se redujeron a velocidades 2G después de 512 MB / día].

⁶ Disney+ $ 6.99 / mes después de la promoción de 6 meses (se aplican impuestos);

⁷ Requiere activación de línea en el plan Get More Unlimited para Apple Music incluido. Apple Music 6 meses gratis disponible en Start Unlimited, Play More Unlimited, Do More Unlimited. Apple Music requiere una suscripción (debe inscribirse antes del 28/02/21) Apple Music cuesta $ 9.99 / mes después de la promoción de 6 meses (se aplican impuestos)

ACERCA DE VERIZON

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $131.9 mil millones en 2019. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas galardonadas, cumpliendo con la demanda de sus clientes en cuanto a movilidad,conectividad, seguridad y control de la red.

ACERCA DE DISNEY DIRECT-TO-CONSUMER & INTERNATIONAL

El segmento Direct-to-Consumer & International (DTCI) de Disney incluye los negocios de transmisión directa al consumidor de la Compañía, incluidos Disney +, Hulu, ESPN + y Disney + Hotstar, así como las operaciones de medios internacionales de Disney que se extienden desde Europa hasta Asia y América Latina. DTCI también alberga un equipo de productos y tecnología global, que crea y promueve productos digitales que conectan a las personas con el contenido de Disney y respaldan los negocios de la compañía en todo el mundo.

