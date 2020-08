COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 août 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juillet 2020

En juillet 2020, le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 77,3 % par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 77,1 % par rapport au mois de juillet 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Pour rappel, le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement 1er avril 2020, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, les aéroports suivants sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer : Ankara, Antalya, Batumi, Bodrum, Conakry, Enfidha, Gazipasa, Izmir, Mactan-Cebu, Monastir, Ohrid, Skopje, Tbilissi et Zagreb. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux. L'activité des aéroports d'Amman, Antananarivo, Djeddah, Médine, Nosy Be et Santiago reste pour le moment uniquement limitée au trafic domestique et l'aéroport de Maurice est fermé aux vols commerciaux.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 85,5 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Asie-Pacifique (- 94,9 %), Amérique du Nord (- 94,3 %), Amérique Latine (- 93,7 %), le Moyen-Orient (- 88,3%), Afrique (- 81,5 %) et les DROM-COM (- 50,4 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 76,2 % ;

Le trafic France est en décroissance de 55,2 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 79,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 17,4 %, en retrait de 2,5 points par rapport à juillet 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 61,3 % avec un total de 54,2 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 64,7 % avec un total de 22,2 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 62,2 %. Le taux de correspondance s'établit à 24,3 %, en hausse de 1,9 pts.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 82,8 % sur le mois de juillet 2020 et en baisse de 79,6 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20192. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 73,0 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 94,9 % sur le mois de juillet 2020 et en décroissance de 56,0 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 95,7 % sur le mois de juillet 2020 et en décroissance de 68,7 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital3, est en baisse de 83,8 % sur le mois de juillet 2020.



Passagers Juil. 2020 Var. 20/19 Jan.- Juil. 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 1 728 481 - 76,7 % 15 778 876 - 63,9 % 48 163 699 - 35,7 % Paris-Orly 681 721 - 78,1 % 6 404 981 - 66,4 % 19 168 091 - 41,8 % Total Paris Aéroport 2 410 202 - 77,1 % 22 183 857 - 64,7 % 67 331 790 - 37,6 % Santiago du Chili 112 206 - 94,9 % 6 494 724 - 56,0 % 16 351 725 - 33,9 % Amman 40 921 - 95,7 % 1 600 806 - 68,7 % 5 416 325 - 38,0 % New Delhi 1 057 850 - 81,8 % 17 912 773 - 53,3 % 48 038 672 - 28,6 % Hyderabad 313 807 - 82,9 % 5 415 214 - 57,9 % 14 802 237 - 32,1 % Cebu 43 046 - 96,0 % 251 3367 - 66,3 % 7 723 874 - 36,7 % Total GMR Airports 1 414 703 - 83,8 % 25 841 354 - 56,0 % 70 564 783 - 30,4 % Antalya 617 475 - 88,6 % 3 121 443 - 83,5 % 19 973 885 - 40,8 % Ankara 376 367 - 69,2 % 3 107 258 - 62,2 % 8 585 502 - 41,4 % Izmir 531 467 - 58,3 % 2 968 660 - 58,1 % 8 267 221 - 34,7 % Bodrum 189 872 - 75,6 % 463 434 - 79,9 % 2 499 071 - 40,8 % Gazipaşa Alanya 26 889 - 84,1 % 115 709 - 80,6 % 621 300 - 45,6 % Médine 56 524 - 94,1 % 1 800 617 - 64,6 % 5 104 128 - 38,8 % Tunisie 34 169 - 93,7 % 167 568 - 89,7 % 1 580 018 - 44,5 % Géorgie 8 159 - 98,3 % 544 982 - 79,0 % 2 256 390 - 50,9 % Macédoine 63 707 - 78,5 % 496 719 - 66,0 % 1 715 001 - 31,0 % Zagreb (4) 78 070 - 78,7 % 625 805 - 67,1 % 2 160 989 - 36,2 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (5) 1 982 699 - 82,8 % 13 412 195 - 73,0 % 52 763 505 - 40,1 % Total TAV Airports 1 982 699 - 82,8 % 13 412 195 - 79,6 % 52 763 505 - 60,4 %





Mouvements d'avions Juil. 2020 Var. 20/19 Jan.- Juil. 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 18 240 - 60,6 % 131 586 - 54,2 % 342 439 - 30,8 % Paris-Orly 5 193 - 74,9 % 46 971 - 64,3 % 133 867 - 41,4 % Total Paris Aéroport 23 433 - 65,0 % 178 557 - 57,4 % 476 306 - 34,1 % Santiago du Chili 1 302 - 90,4 % 43 790 - 52,7 % 108 484 - 31,0 % Amman 832 - 89,5 % 17 126 - 62,7 % 50 926 - 35,3 % New Delhi 10 733 -70,9 % 127 841 -48,4 % 321 513 -26,7 % Hyderabad 4 815 -68,0 % 52 020 -50,6 % 130 190 -27,9 % Cebu 485 -94,5 % 23 561 -61,5 % 68 061 -33,5 % Total GMR Airports 16 033 - 73,6 % 203 422 - 50,9 % 519 764 - 28,0 % Antalya 4 603 - 83,9 % 22 890 - 78,4 % 120 525 - 36,6 % Ankara 3 291 - 57,9 % 23 203 - 57,2 % 59 233 - 38,8 % Izmir 4 054 - 47,4 % 21 154 - 51,7 % 54 882 - 30,4 % Bodrum 1 356 - 71,3 % 3 305 - 77,8 % 16 617 - 39,1 % Gazipaşa Alanya 252 - 75,9 % 1 010 - 74,7 % 4 343 - 42,3 % Médine 703 - 90,1 % 13 577 - 62,5 % 38 011 - 37,7 % Tunisie 414 - 86,8 % 1 613 - 84,6 % 10 078 - 44,6 % Géorgie 652 - 85,2 % 8 162 - 68,4 % 24 502 - 46,1 % Macédoine 980 - 59,9 % 5 086 - 58,4 % 14 649 - 29,6 % Zagreb (1) 2 037 - 53,2 % 12 549 - 51,2 % 31 880 - 28,4 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (2) 18 342 - 74,2 % 112 549 - 66,2 % 374 720 - 36,5 % Total TAV Airports 18 342 - 74,7 % 112 549 - 74,7 % 374 720 - 58,3 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Juil. 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 55,2 % 28,0 % - 59,5 % 17,5 % Europe - 76,2 % 45,4 % - 67,5 % 40,3 % Autre International



dont - 85,5 % 26,6 % - 63,6 % 42,2 % Afrique - 81,5 % 9,1 % - 61,0 % 12,2 % Amérique du Nord - 94,3 % 3,2 % - 70,8 % 8,8 % Amérique Latine - 93,7 % 0,8 % - 59,4 % 3,7 % Moyen-Orient - 88,3 % 2,6 % - 62,5 % 5,5 % Asie-Pacifique - 94,9 % 1,3 % - 70,7 % 5,3 % DROM-COM - 50,4 % 9,7 % - 47,2 % 6,7 % Total Paris Aéroport - 77,1 % 100 % - 64,7 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2020 Var. 20/19 Jan.- Juil. 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 229 032 - 79,6 % 2 677 332 - 62,2 % Taux de correspondance 17,4 % - 2,5 pt 24,3 % + 1,9 pt Taux de remplissage 66,4 % - 22,8 pt 75,4 % - 11,0 pt

(1) Passagers au départ

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 65,3 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 66,9 % depuis le début de l'année







2 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul







3 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur les prises de participation dans la société GMR Airports,







4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.







5 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.







