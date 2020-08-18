澳洲悉尼, Aug. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKYE Suites 日前宣佈任命 Ari Foo 擔任銷售總監。現在，這個由全球房地產發展商皇冠房地產集團 (Crown Group) 打造的創新酒店品牌正式邁出全新步伐，以鞏固其在豪華酒店市場中的地位。Ari Foo 將帶領該品牌的全部酒店銷售工作，負責制定銷售策略，管理 SKYE Suites 旗下價值 2.5 億澳元的豪華精品酒店營運事宜。目前該品牌已有三家酒店開業，包括悉尼 SKYE 套房酒店 (SKYE Suites Sydney)、帕拉瑪塔 SKYE 套房酒店 (SKYE Suites Parramatta) 和 Green Square SKYE 套房酒店 (SKYE Suites Green Square)。



Ari Foo 先生已投入房地產和酒店業 25年，曾肩負高級銷售、策略及營運等重要崗位，經驗豐富。他將提升 SKYE Suites 團隊的整體水平，運用豐富的行業知識和經驗為賓客提供卓越的服務，並帶領 SKYE Suites 繼續再創高峰，不斷帶來高聳入雲的「垂直别墅」與休憩之地，為品牌拓展全新的發展階段。

在加入 SKYE Suites 之前，Ari Foo 在凱悦集團銷售部擔任了五年的全球銷售總監，負責管理的酒店總值 3,000 萬美元，還獲得該集團「全球客戶卓越績效團隊獎」。在此之前的十年，他在墨爾本君悦酒店工作，為該酒店的客戶管理和業務發展帶來重大貢獻，連續三年榮獲「Hyatt Masters 獎」。在凱悦集團内，每年只有全球最頂尖的 5% 銷售人員才能獲發該獎項。

酒店業和旅遊業現正面臨新的市場挑戰，Ari Foo 具備 SKYE Suites 銷售總監這個新崗位所需的工作經驗、人脈關係網和遠大抱負。他說：「我很高興能擔任 SKYE Suites 銷售總監一職，尤其是酒店業和旅遊業現正處於前所未有的困境之下。我相信，我們具備非常穩健的產品，對不同的細分市場都有巨大吸引力。我們三家酒店的入住率都不錯，在此帶動下，我們正努力逆流而上。現在酒店市場的變數不定，因此我們將落實相應的銷售方案，以突顯我們酒店為滿足每位賓客的需求而提供的個人化服務。」

對曾為業内不少聲名顯赫的品牌工作的 Ari Foo 來說，加入 SKYE Suites 是一個明智的選擇。

Ari Foo 補充說：「我一直為五星級酒店工作，SKYE Suites 在酒店公寓方面具有特殊的地位，酒店建築設計屢獲殊榮，並帶給賓客非同凡響的體驗——這幾個因素對我來說都非常吸引。SKYE Suites 的長遠發展目標和規劃體現出它是一家具有前瞻性思維的企業，因此對我也很有吸引力。我相信，我的新崗位將帶來機會，讓我與 SKYE Suites 品牌一同成長。」

雖然 Ari Foo 至今上任新崗位才不過幾個星期，但他已立即熱切展開不少工作，以準備協助 SKYE Suites 品牌提高知名度，打入新的細分市場，並根據品牌的核心價值觀籌組成立一支銷售和市場營銷團隊。目前，他每天都親自處理所有酒店的銷售和市場營銷工作——他感到自得其樂，因為他過往為大品牌工作時，已有很久沒有親自處理一線工作。

能邀請到 Ari Foo 這樣的人才並得到他對工作目標的承諾，令皇冠房地產集團總裁兼集團行政總裁 Iwan Sunito 欣喜不已。他說：「Ari Foo 加入 SKYE Suites 擔任銷售總監使我們感到非常高興。我們已制定一系列令人振奮的計劃，將繼續爭取實現卓越的業績，並擴大 SKYE Suites 精品奢華酒店的品牌認受性。」

Iwan Sunito 總結說：「對 SKYE Suites 來說，打造一支强大、經驗豐富，而且專注於特定市場的銷售團隊，是公司的一項長期發展策略，也是我們持續為廣大賓客提供優質高級體驗的前提。」

SKYE Suites 套房酒店於 2017 年 8 月建成，而第一家開業的酒店是 SKYE Suites Parramatta。集團其後在 2018 年 10 月為位於悉尼 Kent 街 300 號的 Arc by Crown Group 住宅大厦開幕，正式推出第二家酒店。現在，SKYE Suites 的第三家豪華服務公寓酒店也已在 Green Square 亮相，地點是 Bourke 街和 Botany 路交界，在集團投資了 5.75 億澳元建設的 Infinity by Crown Group 大厦中。

所有三家酒店都具備 SKYE Suites 品牌標誌性的卓越建築水準，配備度假酒店風格的設施，以舒適環境和尖端科技營造貼心的住宿體驗，而且周邊地區提供豐富的美酒佳餚和購物選擇。

如需更多資訊或預訂，請瀏覽 www.skyesuites.com.au 。

如需更多資訊、圖片或採訪機會，請聯絡：

Claire Xu | claire@glodownead.com

Connie Xu | connie@glodownead.com

將提供少量傳媒採訪機會

SKYE Suites 銷售總監 Ari Foo

皇冠房地產集團總裁兼集團行政總裁 Iwan Sunito 先生

關於 SKYE Suites

SKYE Suites 是全球房地產開發商皇冠房地產集團 (Crown Group) 旗下的創新酒店品牌，專門打造擁有卓越建築設計、提供寬敞空間和豪華都市度假體驗的公寓酒店。品牌名稱寓意「空中别墅」，即在高聳入雲的摩天大樓中提供怡人的短暫居所。SKYE Suites 配備齊全的起居生活設施、舒適的環境和先進的科技設備，精心打造個人化的酒店體驗。SKYE Suites 的目標是將酒店體驗提升至全新水平。

本公告隨附的照片可在以下網站取得

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b585f7a7-9739-4cf6-81bd-391e9099f101

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a5f4b0-ece2-4022-b82f-d44df062583c