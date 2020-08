SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 65/2020



Tvis, 18. august 2020

Kvartalsrapport Q2 2020 (1. april – 30. juni)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2019)

Nettoomsætningsvækst i Q2 2020 trods en ekstraordinær markedssituation.

CEO Torben Paulin:

“ 2. kvartal var præget af en ekstraordinær markedssituation på grund af Covid-19-virusudbruddet, og vi er stolte over, at det lykkedes os skabe en vækst i nettoomsætningen. Også set i lyset af et stærkt 2. kvartal 2019 til sammenligning, der steg 11% i forhold til året før.

Vi beskytter forsat vores medarbejderes, kunders og forretningspartneres sundhed og sikkerhed og har taget de nødvendige sikkerhedsforholdsregler. Vi overvåger situationen og anbefalingerne fra myndighederne nøje. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere og partnere for deres eksemplariske tilgang, de har haft, og den fleksibilitet, de har udvist i denne ekstraordinære periode.

I begyndelsen af ​​Q2 var butikstrafikken hårdt ramt, men er steget i løbet af kvartalet. I den tidlige fase af virusudbruddet understøttede vi midlertidigt vores butiksnetværk i større udstrækning end normalt med salgskampagner, der primært var fokuseret på B2C-markedet. Som et resultat af dette, havde ordreindgangen en opadgående tendens i løbet af kvartalet.

Kombinationen af det øgede niveau af rabatter, en ændring i salgsmix, og i mindre grad omkostninger relateret til Covid-19 sikkerhedsforanstaltninger havde en negativ marginpåvirkning i kvartalet, hvilket resulterede i en indtjening under 2. kvartal sidste år.

Vi har nu data for det første halve år, og selvom visibiliteten fremadrettet er begrænset, har vi besluttet at genindføre vores finansielle forventninger for 2020. Vi understreger, at vores finansielle forventninger er omgivet af større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt af året. Baseret på en forudsætning om, at der ikke kommer en ny hel eller delvis nedlukning af Danmark i de resterende måneder af 2020, estimerer vi en omsætning for helåret i intervallet DKK 980-1.020 mio., hvilket er på niveau med 2019. Vi estimerer EBIT for helåret i intervallet DKK 135-145 mio., hvilket er lidt under sidste år. ”

Finansielle nøgletal 2. kvartal 2020:

Omsætningen blev DKK 260,2 mio. (DKK 258,2 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 0,8%.

EBITDA faldt med DKK 2,4 million til DKK 44,9 mio. (DKK 47,3 mio.), svarende til et fald på 5,1%. EBITDA margin var 17,3% (18,3%).

EBIT faldt med DKK 2,5 mio. til DKK 39,6 mio. (DKK 42,1 mio.), svarende til en EBIT-margin på 15,2% (16,3%).

Perioden resultat faldt med DKK 2,0 mio. til DKK 30,1 mio. (DKK 32,1 mio.).

Frie pengestrømme var DKK 68,6 mio. (DKK 45,9 mio.).

Cash conversion ratio var 101,8% (102,6%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2020:

Omsætningen blev DKK 514,4 mio. (DKK 507,8 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 1,3%.

EBITA faldt med DKK 3,4 mio. til DKK 79,9 mio. (DKK 83,3 mio.), svarende til et fald på 4,2%. EBITA-margin var 15,5% (16,4%)

EBIT faldt med DKK 3,8 million til DKK 69,3 mio. (DKK 73,1 mio.), svarende til et fald på 5,2%. EBIT-margin var 13,5% (14.4%).

Periodens resultat faldt med DKK 2,7 mio. til DKK 52,8 mio. (DKK 55,5 million).

Frie pengestrømme var DKK 46,2 mio. (DKK 48,2 mio.)

Full-year guidance for regnskabsåret 2020 er en omsætning i intervallet DKK 970-1.020 mio. og et EBIT i intervallet DKK 135-145 mio.

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for TCM Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle forhold.

