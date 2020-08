Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 18 augustus 2020



Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van Hof Hoorneman Bankiers hebben overeenstemming bereikt over de overname door Van Lanschot Kempen van alle aandelen van Hof Hoorneman Bankiers.

Hof Hoorneman Bankiers heeft € 1,9 miljard client assets en haar kernactiviteiten omvatten private banking, online vermogensbeheer en settlement only-diensten. Hof Hoorneman Bankiers beheert een aantal eigen beleggingsfondsen waarin voornamelijk de eigen klanten beleggen.

Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen: ‘We zijn zeer enthousiast over deze overname, die uitstekend past in onze groeistrategie. Hof Hoorneman Bankiers heeft een onderscheidende positionering in de markt en biedt een goede fit qua klantenmix, beleggingsbeleid, bedrijfscultuur en persoonlijke klantbenadering. Door deze transactie vergroten we onze client assets met € 1,9 miljard. Er zijn aanzienlijke schaalvoordelen te realiseren, waarbij ruimte is voor verdere groei. De klanten krijgen via hun huidige vertrouwde Hof Hoorneman Bankiers-banker toegang tot een breder producten- en dienstenpakket voor het behoud en opbouw van hun vermogen.’

Jaco Aardoom, directeur Hof Hoorneman Bankiers: ‘We hebben in Van Lanschot Kempen een gespecialiseerde Nederlandse wealth manager gevonden voor het beheer en de begeleiding van onze klanten. De activiteiten van Hof Hoorneman Bankiers hebben een logische en natuurlijke aansluiting met Van Lanschot Kempen, waardoor ik verwacht dat we onze klanten een heel soepele overgang kunnen bieden. Bovendien biedt Van Lanschot Kempen hen een breder product- en dienstenpakket zoals beleggingsadvies, financiële planning en hypotheken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze beslissing in het belang is van zowel onze klanten als van onze collega’s. Zij krijgen de kans zich aan te sluiten bij een grotere gespecialiseerde private bankingspeler. Dat biedt volop kansen voor hun verdere ontwikkeling.’

Deze transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders van deze overname en de beoogde integratie van Hof Hoorneman Bankiers in Van Lanschot Kempen.

De transactie zal naar verwachting een beperkte invloed hebben op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen en naar verwachting afgerond worden aan het einde van 2020, met inachtneming van de genoemde voorwaarden.





Van Lanschot Kempen

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com



Hof Hoorneman Bankiers

Media Relations: pr@hofhoorneman.nl





Over Hof Hoorneman Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers is een zelfstandige vermogensbeheerder met een volledige bankvergunning, opgericht in 1989 en gevestigd in Gouda. De onderneming heeft naast het hoofdkantoor vestigingen in Arnhem, ‘t Gooi, ’s-Hertogenbosch, Groningen en Maastricht. Hof Hoorneman Bankiers beheert individuele vermogens en een twaalftal eigen beleggingsfondsen.

Zie voor meer informatie: hofhoorneman.nl

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame wijze, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

