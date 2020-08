Coloplast A/S

9M 2019/20

Regnskabsmeddelelse, 9M 2019/20

(1. oktober 2019 - 30. juni 2020)

Betydelig negativ effekt af COVID-19 i tredje kvartal som følge af faldet i ikke-akutte operationer og afvikling af lageropbygning, præcisering af forventningerne til 2019/20

Coloplast leverede en negativ organisk vækst på -2% i tredje kvartal. Den rapporterede omsætning, målt i danske kroner, faldt 4% til 4.419 mio. kr. Den organiske omsætningsvækst år til dato var 5%, og målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 5% til 13.954 mio. kr.

Den organiske vækst år til dato blev 8% i Stomi, 7% i Kontinens, -10% i Urologi og 2% i Hud- og Sårpleje.

Den kroniske forretning leverede en stabil underliggende vækst i tredje kvartal, men blev negativt påvirket af afviklingen af størstedelen af den tidligere lageropbygning, der fandt sted i andet kvartal, primært i Europa, og som havde en positiv effekt på ~150 mio. kr. USA og regionen Øvrige markeder leverede et solidt kvartalsresultat og samtidig normaliseredes situationen inden for Stomi i Kina i løbet af tredje kvartal.

Urologiforretningen oplevede en organisk vækst på -10% år til dato. I tredje kvartal var den organiske vækst -40% som følge af et betydeligt fald i ikke-akutte operationer, primært i USA, efter COVID-19-udbruddet. Efterhånden som de ikke-akutte operationer gradvist blev genoptaget i USA og på de fleste europæiske markeder forbedredes udviklingen i salget i løbet af tredje kvartal, idet salget i april, maj og juni faldt henholdsvis ‑70%, ‑45% og -3%.

Hud- og Sårplejeforretningen leverede en organisk vækst på 2% år til dato. Tredje kvartal leverede en organisk vækst på -6%, primært som følge af et fald i hospitalsprocedurer og salg i Kina, Europa og den amerikanske hudplejeforretning efter COVID-19-udbruddet.

Driftsresultatet steg 7% i løbet af de første ni måneder til 4.382 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 31% og dermed på niveau med sidste år. Udviklingen afspejler en solid omkostningskontrol under COVID-19-udbruddet, men også fortsatte investeringer i vækstmuligheder og innovation.

Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 45% for de første ni måneder og dermed på niveau med sidste år.

Direktionen udvides fra fire til seks medlemmer for at eksekvere den kommende 2025-strategi, der har fokus på innovation og vækst.

I disse globalt udfordrende tider er vores førsteprioritet fortsat medarbejdernes helbred og sikkerhed samt den fortsatte servicering af kunderne.

Finansielle forventninger for 2019/20

Den 18. marts 2020 udstedte Coloplast nye forventninger for 2019/20. Med et kvartal tilbage af finansåret, præciserer Coloplast forventningerne til følgende:

Vi forventer nu en organisk vækst på ~4% i faste valutakurser mod tidligere 4-6% som følge af svagere udsigter for Hud- og Sårplejeforretningen og den kroniske forretning i Storbritannien og en rapporteret vækst i danske kroner på 3-4% mod tidligere 4-6% som følge af valutaudsving.

Vi forventer nu en overskudsgrad på ~31% i faste valutakurser mod tidligere 30-31%. Den rapporterede overskudsgrad i danske kroner forventes nu at blive ~31% mod tidligere 30-31%. Forventningerne til overskudsgraden afspejler nye samlede investeringer på op til 2% af omsætningen i innovation og salgs- og markedsføringstiltag samt fortsat forsvarlig omkostningsstyring.

Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ~950 mio. kr.

Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ~23.

