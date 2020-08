Coloplast A/S

Coloplast udvider ledelsesteamet for at levere på den kommende 2025 strategi, fokuseret på innovation og vækst

Bestyrelsen har i dag besluttet at styrke ledelsesteamet fra fire til seks medlemmer pr. 1. oktober 2020.

Udvidelsen skal supportere den kommende strategi, der vil fokusere på innovation og vækst. En ny Executive Vice President stilling for Innovation, med ansvar for virksomhedens kommercielle udbud, med en kombination af marketing, forskning og udvikling og udvalgte globale funktioner, vil blive ledet af Nicolai Buhl Andersen. En ny Executive Vice President stilling for Growth, som kombinerer salgsorganisationen for den kroniske forretning samt og Hud- og Sårplejeforretningen, og blive ledet af Paul Marcun. Dertil omdøbes HR til People & Culture, samt løftes op i Coloplasts øverste ledelse of vil blive ledet af Camilla G. Møhl.

Nicolai Buhl Andersen udnævnes til Executive Vice President for Innovation og medlem af ledelsen. Siden han kom til Coloplast i 2005, har Nicolai haft forskellige ledelsesroller i virksomheden, herunder chef for Stomi, salgschef for Norden og Commercial Excellence. I de sidste 10 år har Nicolai været Senior Vice President for Global Sårpleje. Nicolai har en kandidatgrad i økonomi og marketing fra Copenhagen Business School og Sophia University, Japan.

Camilla G. Møhl udnævnes til Senior Vice President, People & Culture og medlem af ledelsen. Siden tiltrædelsen til Coloplast i 2016, har Camilla været Vice President, Global HR Commercial Organization og blev forfremmet til Vice President for Global HR i 2019. Camilla har mere end 15 års erfaring indenfor HR hos store internationale virksomheder som Carlsberg og Mars inden hun kom til Coloplast. Camilla har en kandidatgrad i Human Resources Management fra Copenhagen Business School.

”Vi er i øjeblikket i færd med at færdiggøre vores 2025-strategi, som lanceres på vores kapitalmarkedsdag i slutningen af september. Når vi ser frem mod 2025 og stræber efter at fortsætte med at levere værdi for vores aktionærer, brugere, ansatte, sundhedspersonale og partnere, vil innovation og vækst være centrale strategiske temaer. For at kunne levere vores 2025 strategi har vi besluttet at udvide vores ledelsesteam og skabe nye roller, der matcher disse strategiske temaer. Jeg er glad for at byde Nicolai og Camilla velkommen på holdet. Stærke, lidenskabelige ledere med stærke tilhængerskare, der lever og ånder Coloplast-værdierne,” siger administrerende direktør Kristian Villumsen.

”Ved at udvide Coloplasts ledelsesteam tager vi de første skridt for at sikre en vellykket gennemførelse af virksomhedens 2025 strategi. Innovation og vækst har karakteriseret Coloplast i mere end 60 år, og jeg er overbevist om, at dette lederteam er veludstyret til at levere solid vækst og livsændrende innovationer i de kommende år, ”siger formanden Lars Rasmussen.

Fra den 1. oktober 2020, vil ledelsesteamet bestå af:

Adm. Direktør, CEO, Kristian Villumsen

Executive Vice President, Innovation, Nicolai Buhl Andersen

Executive Vice President & CFO, Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, Growth, Paul Marcun

Senior Vice President, People & Culture, Camilla G. Møhl

Executive Vice President, Global Operations, Allan Rasmussen



Lars Rasmussen

Bestyrelsesformand







