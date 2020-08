August 18, 2020 07:12 ET

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har den 18. august d.å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 2020 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.carnegie-invest.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

