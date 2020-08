AUSTIN, Texas, Aug. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass es True Human-Antikörper identifiziert hat, die möglicherweise als Therapie gegen SARS-CoV2, das Virus, das COVID-19 verursacht, eingesetzt werden könnten. Das Unternehmen hat diese Antikörper in Zusammenarbeit mit BioBridge Global (der Mutterorganisation des South Texas Blood & Tissue Center und QualTex Laboratories, einem der größten unabhängigen Testlabors in den USA) entdeckt.



Für die Zusammenarbeit verwendete BioBridge Global die unternehmenseigene COVID-19-Screening-Technologie von XBiotech, um Blutspender zu identifizieren, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Dies war Teil eines Programms zur Bereitstellung von Rekonvaleszenten-Plasma zur Behandlung von Patienten mit schweren COVID-19-Infektionen. Im Gegenzug versorgte BioBridge Global XBiotech mit Blutproben von Patienten, die mit COVID-19 infiziert gewesen waren. Für den Antikörperentdeckungsprozess wählte XBiotech Blutproben von Patienten aus, die sich ohne ernsthafte Erkrankung schnell vom Virus erholt hatten – Faktoren, die darauf hinwiesen, dass diese Spender Antikörper hatten, die sie hochwirksam gegen das Virus schützten.

Erst am 21. Mai 2020 erhielt XBiotech sein Spenderblut und startete sein Entdeckungsprogramm für COVID-19 True Human-Antikörper. Heute verfügt XBiotech über eine Reihe von True Human-Antikörpern, die genau die Fähigkeit des COVID-19-Virus blockieren, infektiös zu sein, und gleichzeitig dem Körper ermöglichen, das Virus auf natürliche Weise zu beseitigen.

Dr. Galina Kuzmicheva, Principal Scientist von XBiotech, die das Projekt zur Entdeckung von COVID-19-Antikörpern geleitet hat, kommentierte dies wie folgt: „COVID-19 hat zu beispiellosen Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft geführt. Wir freuen uns, unsere einzigartige Entdeckungstechnologie nutzen zu können, um die natürliche Immunität des Menschen schnell zu identifizieren – und zwar in Form von True Human-Antikörpern, die möglicherweise zur Behandlung der Virusinfektion beim Menschen verwendet werden können.“

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Reihe von Therapien voran, die auf der Nutzung natürlich vorkommender Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Krankheiten basieren. Die Nutzung der natürlichen Immunität des Menschen als Quelle für neue Arzneimittel zu nutzen, bietet das Potenzial, die Versorgungsstandards für ein breites Spektrum von Krankheiten neu zu definieren.

Am 30. Dezember 2019 verkaufte XBiotech einen IL-1⍺-blockierenden True Human™-Antikörper, der in einer Reihe klinischer Studien erfolgreich eingesetzt wurde. Der Verkauf des Antikörpers brachte eine Vorauszahlung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar ein und kann bis zu 600 Millionen US-Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen generieren. Das Unternehmen behielt sich das Recht vor, True Human™-Antikörper zu entwickeln, die auf IL-1⍺ in allen anderen medizinischen Bereichen als der Dermatologie abzielen. Während sich das Unternehmen zunächst noch auf einen einzigen, auf IL-1⍺ abzielenden True Human™-Antikörper konzentrierte, plant es nun die Entwicklung mehrerer Produktkandidaten, die auf IL-1⍺ in spezifischen medizinischen Bereichen abzielen.

Zusätzlich zum jüngsten Verkauf seines Anti-IL-1⍺-Antikörpers hat XBiotech nun weitere Einnahmequellen. Seit dem 1. Januar 2020 nutzt XBiotech seine unternehmenseigene Produktionstechnologie, um im Rahmen eines zweijährigen Liefervertrags ein klinisches Arzneimittel für ein großes Pharmaunternehmen herzustellen. Darüber hinaus bietet XBiotech Auftragsforschungstätigkeiten für klinische Studien an, um zwei große, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studien der Phase II durchzuführen. Die finanzielle Stärke, die aus dem Verkauf und der Auftragstätigkeit entsteht, ermöglicht es XBiotech, sowohl seine Anti-IL-1⍺-Produktentwicklung als auch seine Programme für Infektionskrankheiten auszubauen.

Um den Fortschritt der Pipeline des Unternehmens zu beschleunigen, erweitert das Unternehmen sein bestehendes Produktions- und Forschungszentrum und plant den Bau eines weiteren 2790 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Infektionskrankheiten auf seinem 19 Hektar großen Grundstück in Austin, Texas (USA), das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet. Die Erweiterung und der Neubau werden zusätzlich zu der derzeit auf dem Gelände bestehenden, kundenspezifisch gebauten und 3065 m2 großen kombinierten Produktions- und F&E-Einrichtung errichtet. XBiotech besitzt das 19 Hektar große Gelände und alle darauf befindlichen Strukturen schuldenfrei und plant den weiteren Ausbau von Einrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über True Human™ Therapeutische Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen verfügbaren Antikörper, die ohne Modifikation von Individuen gewonnen werden, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als „humanisiert“ oder „vollständig human“ bezeichnet werden, stammen die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten und werden nicht modifiziert.) Die True Human-Antikörper von XBiotech haben das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten beispiellos sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.



Über BioBridge Global

BioBridge Global ist ein in San Antonio, Texas (USA), ansässiges gemeinnütziges Unternehmen gemäß 501(c)(3), das über seine Tochtergesellschaften – das South Texas Blood & Tissue Center, die QualTex Laboratories, GenCure und die Blood & Tissue Center Foundation – verschiedene Dienstleistungen anbietet. BBG bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Blutressourcenmanagement, Zelltherapie, gespendetes Nabelschnurblut und menschliches Gewebe sowie Tests von Blut-, Plasma- und Gewebeprodukten für Kunden in den USA und weltweit an. BBG setzt sich dafür ein, Leben durch die Heilkraft menschlicher Zellen und Gewebe zu retten und zu verbessern. Es ermöglicht Fortschritte auf dem Gebiet der regenerativen Medizin, indem es Zugang zu menschlichen Zellen und Gewebe, Testservices sowie Unterstützung bei der Herstellung von biopharmazeutischen Produkten und bei klinischen Studien bietet. Erfahren Sie mehr unter BioBridgeGlobal.org .

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen mit Bezug auf Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „würde“, „erwarten“, „planen“, „betrachten“ „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „beabsichtigen“ oder „fortfahren“ bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Ansprechpartner bei XBiotech

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

+1 512-386-2930