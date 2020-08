SÃO PAULO, Brasil, Aug. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Maxihost , um provedor global e inovador no ramo de Bare Metal Cloud e serviços de internet e infraestrutura, anunciou que a Cogent Communications , um dos maiores operadores Tier 1 de rede óptica IP do mundo, implementou um PoP (Point of Presence) no seu datacenter MH1, localizado em São Paulo, aprimorando as opções de conectividade global para os clientes da empresa e expandindo a presença da Cogent no Brasil.



MH1 é um data center de alto nível que hospeda o core de infraestrutura da plataforma de Bare Metal Cloud. Esta plataforma de automação permite que clientes de diferentes verticais tenham autonomia para comissionar servidores em apenas 10 minutos. MH1 também proporciona um serviço premium de Colocation, permitindo o acesso a uma rede de baixíssima latência e extremamente resiliente, atendendo as demandas dos clientes de online gaming, streaming, corporate entre outras indústrias.

Com o acréscimo da Cogent no ecossistema da Maxihost, aumenta-se significativamente as opções de conectividades de ISPs. Os clientes serão beneficiados pelo acesso direto à rede abrangente da Cogent, que se estende por mais de 207 pontos de presença através de 47 países na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e África. A rede extremamente estável oferece uma conexão IP direta com mais de 7,130 AS (Autonomous System) ao redor do mundo e mais de 242 Tbps de capacidade de internetworking.

“Nós estamos muito empolgados em receber um provedor de alto nível em nossas instalações,” diz Guilherme Soubihe Alberto, CEO da Maxihost. “A alta performance de rede da Cogent se alinha excepcionalmente bem com a necessidade de nossos clientes. Agora, os clientes de Colocation têm acesso à conectividade internacional por um ótimo preço por Mbit. Esta adição da Cogent ao blend de operadoras, é um benefício também para os clientes de bare metal, pois estes têm acesso a uma rede estável e confiável, conectada através de fibras apagadas redundantes, e que adicionam 50Gbit de capacidade."

“Estamos honrados pela parceria com uma empresa de ponta como a Maxihost,” acrescenta Vincent Teissier, Chief Marketing Officer (CMO) da Cogent Communications. “O data center MH1 está localizado no coração de São Paulo, o maior centro financeiro e corporativo da América do Sul, e a proximidade com ISPs e exchanges chaves torna a posição do PoP estratégica. "Estamos na expectativa de atender a necessidade de redes de baixa latência da ampla gama de clientes da Maxihost."

A Maxihost tem seus próprios planos de expansão. Com pontos de presença em locais estratégicos que incluem cidades nos EUA como Miami, New York City, Los Angeles, Dallas e Chicago, conta também com presença em Sidney, Austrália. A empresa pretende implementar POPs em regiões da América do Sul como Argentina e Chile. Além disso, existem planos de expansão em alguns pontos da Europa e Ásia.

Além dos planos de expansão, a Maxihost também investe fortemente na plataforma de Bare Metal Cloud, buscando automatizar funções de rede, oferecendo Vlans privadas e designação de prefixos de forma automatizadas. Com o objetivo de simplificar tarefas administrativas, a empresa está desenvolvendo um painel unificado que permitirá aos usuários criar e administrar tanto múltiplas contas como projetos.

Com a crescente demanda por baixa latência, redes escaláveis para suportar a aceleração digital e atender requisitos de Edge computing e IoT, a ativação do novo PoP da Cogent permite que a Maxihost amplie consideravelmente a capacidade de seus serviços de rede e atenda as necessidades de seus atuais e futuros clientes.