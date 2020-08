August 18, 2020 09:00 ET

København Ø, Aug. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af ændringer i krav til indhold under den nye prospekt­bekendt­gørelse, der er trådt i kraft den 1. juli 2020.

De væsentlig ændringer er:

Bestyrelsen skal ikke længere underskrive prospektet.

Bestyrelsens privatadresser udgår.

Handel på markeder: De specifikke navne på markederne udgår.

Oplysninger om porteføljens og benchmarks 5-årige afkast samt udbytte, formue og indre værdi udgår.

Inddeling af omkostninger ved indløsning og emission er herudover opdateret, så inddelingen følger Investering Danmarks branchestandarder, der er blevet opdaterede.

Foreningens formål er opdateret, så det afspejler ordlyd i vedtægterne.

Endelig er der foretaget en række sproglige præciseringer.

Endvidere er der indsat ny forvalter på porteføljepleje gældende for 1. september 2020, hvor BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har for Emerging Markets Aktier KL videredelegeret porteføljeplejen til Vontobel Asset Management AG.

Prospektet er ligeledes opdateret som følge af ændring i risikoklasser i løbet i juli 2020.

Ligeledes er beskrivelsen af den overordnede investerings­strategi under afsnittet ”Generelt” opdateret, således at denne er overensstemmende med realiteten. Desuden er ”Investeringspolitik og -mål” under afdeling Emerging Markets Obligationer Akk. KL blevet tilrettet.

Nedenstående andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest har for nærværende negative forventede horisontafkast og er derfor muligvis ikke længere egnede til visse investorer i de nuværende målgrupper:

Investeringsforeningen BankInvest

1. Mellemlange Danske Obligationer A

2. Mellemlange Danske Obligationer W

3. Lange Danske Obligationer W

4. Lange Danske Obligationer Akk W

Endelig er prospektet opdateret med ny finanskalender for 2021.

Prospektet er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/ forvalteren BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 210 København Ø, tlf. 77 30 90 00 eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør

