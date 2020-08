HOLLYWOOD, Calif. et MONTRÉAL, 18 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Jim Henson Company, référence incontournable dans le domaine du divertissement familial, et Felix & Paul Studios, chef de file mondial en narration immersive, ont annoncé aujourd’hui un nouveau projet conjoint intitulé The Storyteller: The Seven Ravens, une expérience révolutionnaire en réalité augmentée. Ce tout nouveau chapitre de la série culte Monstres et Merveilles de Jim Henson prendra la forme d’un livre de contes fantastiques augmenté de manière digitale, et complémentera à merveille la célèbre série télévisée. La narration sera assurée par l’auteur primé Neil Gaiman (Sandman, Coraline). L’expérience sera présentée en primeur dans le cadre de la conférence virtuelle SIGGRAPH , à compter du 17 août 2020. Le tout sera suivi le 24 août d’une séance virtuelle de questions et réponses sur la technologie novatrice de module de repérage du projet.



The Storyteller: The Seven Ravens est le tout nouveau chapitre de Monstres et Merveilles, la populaire série de The Jim Henson Company qui revisite contes, légendes et fables du monde entier. Le conte des Sept Corbeaux raconte l’histoire d’une jeune fille qui entame un périple pour libérer ses sept frères d’une malédiction qui les a transformés en corbeaux. Grâce à la réalité augmentée, les lecteurs pourront directement interagir avec l’univers riche et détaillé de ce nouveau chapitre de Monstres et Merveilles.

The Storyteller: The Seven Ravens est produit par The Jim Henson Company et Felix & Paul Studios, avec le soutien du Fonds des Médias du Canada, du programme pour créateurs indépendants de Magic Leap, des subventions Epic MegaGrants et de la SODEC. La production exécutive est assurée par Stéphane Rituit, ainsi que Lisa Henson et Blanca Lista de The Jim Henson Company.

« Notre partenariat avec Felix & Paul Studios dans le cadre de ce projet audacieux permettra à nos fans de se rapprocher de l’univers de Monstres et Merveilles en s’immergeant dans le conte classique des Sept Corbeaux comme jamais auparavant », explique Lisa Henson, PDG de The Jim Henson Company. « La magie de la réalité augmentée saura émerveiller et surprendre les lecteurs, car l’histoire prendra forme sous leurs yeux dans un format résolument interactif. Et c’est sans compter la participation de Neil Gaiman, l'un des grands conteur d'histoires de notre époque, qui a accepté de prêter sa voix au projet. »

« The Storyteller: The Seven Ravens est un nouveau jalon dans l’histoire de la narration immersive, et ce livre de contes prendra vie grâce à une approche technologique tout à fait novatrice », affirme Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création chez Felix & Paul Studios. « Nous avons une chance immense de faire équipe avec The Jim Henson Company et Neil Gaiman, et nous sommes très excités de présenter un aperçu du projet à la conférence virtuelle SIGGRAPH. »

MONSTRES ET MERVEILLES

En 1987, Jim Henson a créé Monstres et Merveilles (The Storyteller, en anglais), une série télévisée de contes et légendes folkloriques. La série originale a été inspirée par la fille de Jim Henson, Lisa, qui a puisé dans ses études universitaires en folklore et en mythologie pour écrire un premier scénario original. Portée par des artisans talentueux des deux côtés de la caméra - dont le défunt John Hurt dans le rôle du narrateur ainsi qu’Anthony Minghella, lauréat d’un Oscar et auteur de tous les épisodes - la série n’a pas tardé à conquérir les téléspectateurs du monde entier. Primée aux prix Emmy et BAFTA, Monstres et Merveilles revisite de manière authentique et émouvante des contes folkloriques européens, en leur donnant vie à travers des personnages inoubliables créés par la fabrique de créatures "Jim Henson’s Creature Shop". L’émission originale est disponible sur Amazon Prime, et les populaires romans graphiques sont offerts par Archaia. Une nouvelle édition télévisuelle de Monstres et Merveilles est actuellement en préparation. Elle sera produite par Fremantle et The Jim Henson Company et écrite par Neil Gaiman. Et c’est sans compter The Storyteller: The Seven Ravens, un projet révolutionnaire de réalité augmentée conçu en collaboration avec Felix & Paul Studios.

THE JIM HENSON COMPANY

Référence en divertissement familial depuis plus de 60 ans, The Jim Henson Company est reconnue pour son innovation dans le domaine des marionnettes, de l’animatronique et de l’animation numérique. Reconnue mondialement pour avoir créé les Muppets, l'entreprise a reçu plus de 50 prix Emmy ainsi que 9 prix Grammy au cours de son histoire. Parmi ses plus récents titres pour la télévision, mentionnons Fraggle Rock: Rock On! (Apple TV+), le succès critique Le cristal magique : L'ère de la résistance (série originale Netflix), ainsi qu’une foule d’émissions nommées aux prix Emmy, dont Le Dino Train (PBS), Sid, le petit scientifique (PBS), Splash and Bubbles (PBS) et En coulisse avec Julie (Netflix). L’entreprise est également derrière les émissions Word Party (Netflix), Dot. (Universal Kids/Hulu) et Les Doozers (Hulu/Universal Kids). Parmi ses productions précédentes en télévision, on compte Fraggle Rock, Monstres et Merveilles et la série de science-fiction Farscape. Au cinéma, l’entreprise a participé aux films L’étoile de Noël (Sony Pictures Animation), Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, horrible et affreuse (Disney), Dark Crystal, Labyrinthe, MirrorMask et Jim Henson's Turkey Hollow. L’entreprise prépare actuellement la série Earth to Ned (Disney+), Pinnochio de Guillermo Del Toro (Netflix) ainsi qu’un retour de Fraggle Rock sur Apple TV+.

En plus d’être implantée à New York et à Londres, The Jim Henson Company a son siège social à Los Angeles où elle occupe le lot de studio historique Charlie Chaplin qui compte aujourd’hui des installations d’enregistrement et de postproduction. L’entreprise possède le Jim Henson’s Creature Shop™, un groupe phare dans la création de personnages et d'effets visuels qui collabore avec des entreprises de calibre mondial dans les domaines du cinéma, de la télévision, des parcs d’attractions et de la publicité. Elle est également propriétaire des Henson Recording Studios, l’un des meilleurs studios d’enregistrement de l’industrie musicale, reconnu pour allier équipement vintage et technologies de pointe. De plus, la marque Henson Alternative, également détenue par l’entreprise, a signé des titres comme Les curieuses créations de Christine McConnell (Netflix), le long métrage Carnage chez les Joyeux Touffus mettant en vedette Melissa McCarthy, ainsi que Puppet-Up! – Uncensored, un spectacle improvisé de marionnettes qui poursuit sa tournée mondiale.

http://www.henson.com

www.facebook.com/hensoncompany

www.twitter.com/hensoncompany

FELIX & PAUL STUDIOS

Felix & Paul Studios se spécialise dans la création d’expériences de divertissement immersif. Ce studio lauréat de deux prix Emmy propose à des publics du monde entier des expériences stimulantes sans pareil en 3D, en réalité virtuelle à 360 degrés, en réalité augmentée et en réalité mixte.

Felix & Paul Studios combine à merveille sa plateforme technologique brevetée et son expertise créative primée pour donner vie à une foule d’expériences immersives révolutionnaires. Son impressionnante feuille de route comprend notamment :

Des collaborations avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, Barack et Michelle Obama, LeBron James, Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et plusieurs autres;

Des créations originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

Des productions avec des franchises établies, comme Jurassic World, le Cirque du Soleil ainsi que Wild et Isle of Dogs de Fox Searchlight.

À l’approche de la prochaine saison de Space Explorers: The ISS Experience, Felix & Paul Studios est le seul média à avoir été reconnu comme un « partenaire officiel de mise en œuvre » par le laboratoire national de la Station Spatiale Internationale. Les créations du studio sont distribuées dans une myriade de formats, allant de la réalité virtuelle (RV) au contenu vidéo sur 360 degrés, en passant par les dômes de projection sur 360 degrés, les expositions ambulantes de RV et la visualisation en format 16:9.

NEIL GAIMAN

Neil Gaiman est auteur et créateur à succès cité au New York Times pour ses romans graphiques, nouvelles littéraires, films et émissions de télévision pour tous les âges. Son œuvre comprend notamment La Mythologie viking, Neverwhere, Coraline, L’Étrange Vie de Nobody Owens, L’Océan au bout du chemin, The View from the Cheap Seats et la série de bandes dessinées Sandman. Il est également le narrateur de la série audio Sandman, #1 au palmarès des ventes du New York Times. Ses œuvres de fiction lui ont valu les prix Newbery, Carnegie, Hugo, Nebula, World Fantasy et Will Eisner. Son roman American Gods, paru en 2001, a inspiré une adaptation télévisuelle encensée par la critique et nommée aux prix Emmy. Neil Gaiman est également le scénariste et présentateur de la mini-série Good Omens, adaptée du livre qu’il a coécrit avec Sir Terry Pratchett. En 2017, il est devenu porte-parole de bonne volonté de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

