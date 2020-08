Hydro har stanset driften av rørledningen som transporterer bauksitt fra bauksittgruven Hydro Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte for utvidet vedlikehold. Dette vil midlertidig stanse produksjonen ved gruven og reduserer produksjonen ved Alunorte.

Hydro hadde planlagt utskifting av to deler av rørledningen i tredje kvartal og fjerde kvartal i 2020 som del av den langsiktige vedlikeholdsplanen for rørledningen. Under det planlagte vedlikeholdsarbeidet i tredje kvartal ble det oppdaget at en del av rørledningen hadde forverret seg raskere enn forventet. Basert på en teknisk vurdering ble det i dag besluttet å utvide vedlikeholdet og erstatte denne delen av rørledningen tidligere enn opprinnelig planlagt.

Arbeidet vil starte umiddelbart, og driften forventes å gjenopptas innen to måneder.

I løpet av denne perioden vil produksjonen ved Alunorte bli redusert, forventet til et nivå mellom 35-45 prosent av full kapasitet, for å balansere bauksittlagrene. Den reduserte produksjonen vil påvirke de økonomiske resultatene for tredje kvartal 2020.

Hydro iverksetter alle nødvendige tiltak for å redusere eventuelle kundepåvirkninger.

Kontakter:

Line Haugetraa

Investor Relations

+47 41406376

line.haugetraa@hydro.com

Halvor Molland

Informasjonsdirektør

+47 92979797

halvor.molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12