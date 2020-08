August 19, 2020 01:57 ET

Nordic Fibreboard AS ( väärtpaberi lühinimi SKN1T, ISIN kood ISIN EE3100092503) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamiseks 24.08.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutmise päev ( ex-päev) 21.08.2020

Nordic Fibreboard AS aktsiate nominaalväärtus muudetakse 0,60 eurolt 0,10 eurole. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali vähendatakse 2 249 530,5 euro võrra, aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nominaalväärtuse muutmist on 449 906,1 eurot, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks nominaalväärtusega 0,10 eurot aktsia.





Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com