August 19, 2020 02:00 ET

ROM, Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , ein führender Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen, gibt bekannt, dass er von CERTFin für die Bereitstellung von Threat Intelligence ausgewählt wurde, um das Cybersicherheitsniveau im italienischen Finanzsektor künftig weiter zu verbessern.

CERTFin, das CERT der italienischen Finanzbranche, das von der Banca d‘Italia und dem italienischen Bankenverband ABI verwaltet wird, hat die Produktsuite von Anomali eingeführt, um seinen Mitgliedern Threat Detection Lösungen bereitzustellen und allen öffentlichen und privaten Finanzeinrichtungen im Land zu helfen, Bedrohungen sichtbarer zu machen, die Detektierung zu beschleunigen und die Incident Response zu verbessern. Beide Organisationen verfügen bereits über eine enge Beziehung und haben kürzlich den ersten halbjährlichen Bericht zur italienischen Cyberbedrohungslandschaft veröffentlicht, in dem bedeutende Gegenspieler in der Region untersucht werden.

„Die Finanzdienstleistungsbranche gehört weiterhin zu den am meisten angegriffenen Zielen weltweit, wobei Cyberkriminelle versuchen, direkt über die Netzwerke der Banken oder über die Kunden Zugriff zu erlangen“, so Romano S. Managing Director, CERTFin. „Anomali hat bewiesen, dass es verbesserte Threat Intelligence liefern kann, womit wir unseren Benutzern helfen können, sicher und besser vorbereitet zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Abwehrfähigkeiten aller Beteiligten stärken können, indem wir Anomali in unsere Laborumgebung integrieren.“

„Italien verfügt über die achtgrößte Wirtschaft der Welt, beheimatet viele der größten Unternehmen Europas und ist ein Vorreiter bei der Technologienutzung. Diese Faktoren haben das Land in Europa führend gemacht, aber es ist dadurch auch ins Visier von Bedrohungsakteuren geraten“, so Jamie Stone, Anomali GM und Vice President, EMEA. „Wir freuen uns sehr, dass wir Berater für CERTFin werden und es weiterhin mit Threat Intelligence versorgen. Gemeinsam fördern wir die Sicherheit, damit die Finanzsysteme des Landes zuverlässig arbeiten können.“



CERTFin, das CERT der italienischen Finanzbranche ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die von der Banca d‘Italia und dem italienischen Bankenverband ABI verwaltet und von ABI Lab, dem italienischen Bankenforschungs- und Innovationszentrum, betrieben wird. Seine Aufgabe ist es, das IT-Risiko von Finanzeinrichtungen und die Cyberrobustheit des italienischen Finanzsystems durch operative und strategische Unterstützung bei Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf Cyberangriffe und Sicherheitsvorfälle zu verbessern. Entsprechend der nationalen Strategie führt CERTFin seine Aktivitäten im Einklang mit anderen institutionellen Initiativen durch, die im Land im Bereich der Cybersicherheit und des Schutzes kritischer Infrastrukturen gestartet wurden und erweitert so das Netzwerk institutioneller Ansprechpartner und Experten auf nationaler und internationaler Ebene. Die Aktivitäten des CERTFin basieren auf dem Prinzip der Zusammenarbeit zum Vorteil aller teilnehmenden Finanzeinrichtungen.

Anomali® liefert intelligente Cybersicherheitslösungen, darunter Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ und Anomali Lens™. Private Unternehmen und öffentliche Organisationen nutzen Anomali, um erweiterte Sichtbarkeit zu erhalten, die Erkennungszeit zu beschleunigen und Sicherheitsvorgänge stetig zu verbessern. Zu den Kunden von Anomali gehören mehr als 1.500 globale Organisationen, viele der Global 2000- und Fortune 500-Unternehmen sowie große Behörden und Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Deutsche Telekom Capital Partners, GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners und General Catalyst unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.anomali.com