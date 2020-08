ROME, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , un leader des solutions de cybersécurité axées sur le renseignement, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par CERTFin pour fournir des capacités de renseignement sur les menaces qui amélioreront encore la cybersécurité dans le secteur financier italien.

CERTFin, le CERT (Computer Emergency Response Team) financier italien régi par la Banque d'Italie et l'Association bancaire italienne (ABI), a adopté la suite de produits Anomali pour fournir des capacités de renseignement sur les menaces à ses membres, aidant toutes les entités financières publiques et privées du pays à accroître la visibilité des menaces, à accélérer la détection et à améliorer les opérations de sécurité. Avec une solide relation de partenariat en place, les deux organisations ont récemment publié le premier rapport semestriel : Italian Cyber Threat Landscape (Photographie des cybermenaces en Italie), qui enquête sur les auteurs de menaces les plus sérieux dans la région.

« Le secteur des services financiers continue d'être l'un des plus ciblés au monde, les cybercriminels tentant toujours de réaliser des percées directement par le biais des réseaux des banques ou en s'en prenant directement aux consommateurs », a déclaré Romano Stasi, directeur général de CERTFin. « Anomali a prouvé sa capacité à tenir la promesse de renseignements avancés sur les menaces, ce qui nous permet d'aider nos utilisateurs à rester en sécurité et mieux préparés. En les ajoutant à notre environnement de laboratoire, nous sommes convaincus que les capacités défensives seront renforcées pour toutes les parties impliquées. »

« L'Italie est la huitième puissance économique mondiale, abrite un grand nombre des plus grandes entreprises d'Europe et est à la pointe de l'utilisation de la technologie. Ces facteurs ont transformé le pays en un leader européen et l'ont également placé dans la ligne de mire des auteurs de menaces », a commenté Jamie Stone, directeur général d'Anomali et vice-président pour la région EMOA. « Nous sommes ravis de devenir des cyber-conseillers pour CERTFin et heureux de continuer à répondre à ses besoins en matière de renseignements sur les menaces. Ensemble, nous faisons progresser la sécurité dans le but d'aider les systèmes financiers du pays à fonctionner en toute confiance. »

À propos de CERTFin

CERTFin, le CERT (Computer Emergency Response Team) financier italien, est un partenariat public‐privé régi par la Banque d'Italie et l'Association bancaire italienne (ABI), et dirigé par ABI Lab, le centre de recherche et d'innovation bancaire italien. Il vise à améliorer la capacité à gérer les risques informatiques des opérateurs financiers et la cyber-résilience du système financier italien par le biais du soutien opérationnel et stratégique à la prévention, à la préparation et à la réponse aux cyberattaques et incidents de sécurité. En concordance avec la stratégie nationale, CERTFin mène ses activités conformément aux autres initiatives institutionnelles lancées dans le pays dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des infrastructures critiques, élargissant encore le réseau d'interlocuteurs institutionnels et d'experts aux niveaux national et international. Les activités de CERTFin sont développées selon une logique de coopération au profit de tous les opérateurs financiers participants.

À propos d'Anomali

Anomali® fournit des solutions de cybersécurité axées sur le renseignement, notamment Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ et Anomali Lens™. Des entreprises privées et des organisations publiques font appel à Anomali pour obtenir une visibilité illimitée, accélérer le temps de détection et améliorer constamment les opérations de sécurité. Les clients d'Anomali incluent plus de 1 500 organisations mondiales, dont bon nombre font partie des Global 2000 et Fortune 500, ainsi que d'importants organismes gouvernementaux et de défense à travers le monde. Fondée en 2013, elle est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners et General Catalyst. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.anomali.com