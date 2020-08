Anomali, Inc.

August 19, 2020 02:00 ET

ROMA, Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , un'azienda leader nel campo delle soluzioni di sicurezza informatica basate sull'intelligence, ha annunciato in data odierna che è stata scelta da CERTFin per fornire funzionalità di threat intelligence che miglioreranno ulteriormente la sicurezza informatica nell'intero settore finanziario italiano.

CERTFin, il CERT finanziario italiano, governato dalla Banca d'Italia e dall'Associazione bancaria italiana (ABI), ha adottato la suite di prodotti Anomali per fornire funzionalità di threat intelligence ai suoi clienti, aiutando tutte le entità finanziarie pubbliche e private del Paese ad aumentare la visibilità delle minacce, velocizzarne il rilevamento e migliorare le operazioni di sicurezza. Forti di un solido rapporto collaborativo, entrambe le organizzazioni hanno recentemente pubblicato il primo rapporto semestrale italiano Cyber Threat Landscape, che analizza i maggiori fattori di minaccia sul territorio.

"Il settore dei servizi finanziari continua ad essere tra i più colpiti al mondo, poiché i criminali informatici continuano a tentare di insinuarsi nelle reti delle banche o di colpire direttamente i consumatori", ha affermato Romano Stasi, Direttore Operativo di CERTFin. "Anomali ha dimostrato di poter mantenere la promessa e di fornire soluzioni avanzate di threat intelligence, che ci consentono di aiutare i nostri utenti in termini di sicurezza e reattività. Aggiungendole al nostro laboratorio informatico, siamo certi che le capacità difensive si rafforzeranno per tutti i soggetti coinvolti".

"L'Italia è l'ottava potenza economica mondiale, molte delle maggiori aziende europee ne hanno fatto la loro sede ed è all'avanguardia nell'uso della tecnologia. Questi fattori hanno trasformato il Paese in un leader europeo e lo hanno anche inserito nel mirino della minaccia informatica", ha dichiarato Jamie Stone, GM di Anomali e Vice Presidente EMEA. "Siamo entusiasti di diventare i consulenti di cyber security di CERTFin e di continuare a soddisfare le sue esigenze di threat intelligence. Insieme, stiamo portando il livello di sicurezza a un punto che consente ai sistemi finanziari del Paese di operare con totale fiducia".

CERTFin ‐ Il CERT finanziario italiano è una partnership a livello pubblico e privato, governata dalla Banca d'Italia e dall'ABI (Associazione bancaria italiana) e gestita da ABI Lab, il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca. Il suo scopo è migliorare la capacità di gestire il rischio informatico degli operatori finanziari e la resilienza informatica del sistema finanziario italiano attraverso il supporto operativo e strategico volto alla prevenzione, preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. In linea con la strategia nazionale, CERTFin svolge le sue attività in conformità alle altre iniziative istituzionali lanciate nel Paese nel campo della cyber security e della protezione delle infrastrutture critiche, espandendo ulteriormente la rete di interlocutori ed esperti istituzionali a livello nazionale e internazionale. Le attività di CERTFin sono sviluppate seguendo la logica della cooperazione a vantaggio di tutti i soggetti finanziari partecipanti.

Anomali® fornisce soluzioni di sicurezza informatica basate su intelligence, tra cui Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ e Anomali Lens™. Le aziende private e le organizzazioni pubbliche si avvalgono di Anomali per ottenere visibilità illimitata, accelerare i tempi di rilevamento e migliorare costantemente le operazioni di sicurezza. I clienti di Anomali includono più di 1.500 organizzazioni globali, molte delle Global 2000 e Fortune 500 e grandi organizzazioni governative e di difesa in tutto il mondo. Fondata nel 2013, è supportata da importanti aziende di joint venture, tra cui GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners e General Catalyst. Ulteriori informazioni all'indirizzo: www.anomali.com