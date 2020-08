NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/15

Aalborg 19. august 2020

Aalborg Boldspilklub A/S har med øjeblikkelig virkning solgt 26-årige Patrick Olsen til AGF.

Patrick Olsen, der sidste sommer blev hentet til AaB fra FC Helsingør i 2. division, havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2023, men AaB og Patrick Olsen har valgt at takke ja til et købstilbud fra den aarhusianske klub.

Patrick Olsen opnåede 40 officielle kampe og ni scoringer for Hele Nordjyllands Hold.

På baggrund af salget af Patrick Olsen opjusterer AaB resultatforventningerne for 2020 fra et resultat før skat i niveauet mellem et nulresultat og minus 5 mio. kr. til et resultat i niveauet plus 3 mio kr. og minus 2 mio. kr.

Heri er indregnet fortsat investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger vedrørende resultatforventningerne:

Thomas Bælum 2251 7901



For yderligere oplysninger vedrørende den sportslige vinkel:

Sportschef Inge André Olsen 9272 0270