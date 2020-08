MEDDELELSE NR. 20 - 19. AUGUST 2020

Rapporten er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Bestyrelsen har i dag godkendt Delårsrapporten for 2. kvartal og 1. halvår 2020. Delårsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter:

Resultater

Justeret perioderesultat* 2. kvartal 2020: USD 29 (2. kvartal 2019: USD -12 mio.)

Asset Management: USD 11 million (USD -3 million)

Dry Operator: USD -4 mio. (USD -6 mio.)

Tanker Operator: USD 22 mio. (USD -3 mio.)

Justeret perioderesultat* 1. halvår 2020: USD 58 mio. (1. halvår 2019: USD -5 mio.)

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og -tab, skibe m.v.”

Markeder

Skibsværdier påvirket af usikkerhed i markedet og faldt væsentligt i løbet af kvartalet.

Tørlast: Meget svagt spotmarked med Supramax- og Panamax-rater 34% lavere end i 2. kvartal 2019.

Tank: Kraftig stigning i spotrater i april og maj på grund af oliepriskrig. Spotraterne faldt dog hurtigt mod slutningen af kvartalet.

Performance

Asset Management: Drog fordel af høj afdækning i Tørlast og øget eksponering i tankmarkedet og udnyttede de svage markeder til attraktiv handel med skibe. Etableret joint venture, der skal håndtere den tekniske drift af NORDENs tankflåde.

Dry Operator: Tilfredsstillende præstation i et kvartal med hidtil usete markedsforstyrrelser.

Tanker Operator: Fremragende resultat som følge af kraftig stigning i rater og aktiv positionering.

Skibsværdier

Udvikling i værdien af NORDENs ejede skibe og nybygninger: -5%.

Guidance

NORDEN opjusterer forventningerne til det justerede resultat for 2020 til USD 40-80 mio. (tidligerer USD 30-80 mio.). Opjusteringen er baseret på øgede forventninger til forretningsenheden Dry Operator.

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre tilbagekøb af aktier for op til USD 10 mio., hvilket vil blive meddelt i en separat meddelelse.

“I et 1. halvår med ekstrem markedsvolatilitet leverede NORDEN et stærkt resultat og agerede samtidig på attraktive muligheder indenfor handel med tørlastskibe. Tanker Operator leverede et fremragende resultat, men indtjeningen i 2. halvår forventes at blive meget lavere som følge af svagere rater. Dry Operator navigerede godt i et marked med stærk modvind og forventes at generere væsentlig værdi i 2. halvår 2020. NORDEN opjusterer forventningerne til 2020 til USD 40-80 mio.”

Adm. direktør Jan Rindbo

NORDEN afholder i dag kl. 10.30 (CET) en telekonference, hvor adm. direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår rapporten. Danske deltagere skal senest kl. 10.25 (CET) ringe på telefon +45 7026 5045, mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) 207 769 6470 eller +1 718 354 1229 inden kl. 15.25 (CET). Mødekode er 5256489#. Præsentationen til telekonferencen er tilgængelig på NORDENs hjemmeside.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Jan Rindbo, telefon +45 3315 0451.

Vedhæftede filer